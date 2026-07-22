Gruppomröstningar är ett utmärkt sätt att organisera möten och snabbt få feedback från ditt team eller dina intressenter. Innan du samlar folk kan de användas för att samla in data, identifiera problem och förbättra kommunikationen. Men för att vara effektiva behöver gruppomröstningar vara väl utformade. Det innebär att ställa rätt frågor.

Vi kommer att diskutera hur man går tillväga för att bestämma vilka frågor man ska ställa, hur man ställer rätt frågor och vilka fördelar det ger att ställa rätt frågor. Detta kommer att hjälpa dig att maximera produktiviteten vid dina möten med Doodle, en av världens mest populära planeringsverktyg som används för att skapa och hantera gruppomröstningar.

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Hur man funderar på vilka frågor man ska ställa

När man funderar på vilka frågor man ska ställa är det viktigt att ta hänsyn till syftet med undersökningen. Vad hoppas du uppnå genom att ställa dessa frågor?

När du väl vet detta kan du börja fundera ut frågor som hjälper dig att uppnå det målet.

Om du till exempel använder en gruppomröstning för att samla in feedback om en ny produkt kan du ställa frågor som:

Vad tycker du om den nya produkten?

Vad tycker du inte om med den nya produkten?

Vilka funktioner skulle du vilja se i den nya produkten?

Om du använder en gruppomröstning för att identifiera problem kan du ställa frågor som:

Vilka är de största utmaningarna du står inför i ditt arbete?

Vilka är de största möjligheterna till förbättring i ditt arbete?

När du har tagit fram en lista med frågor är det viktigt att gå igenom dem och se till att de är tydliga, kortfattade och specifika. Undvik att använda jargong eller facktermer som din målgrupp kanske inte förstår. Det är också viktigt att se till att frågorna är relevanta för syftet med omröstningen.

Hur man ställer rätt frågor

När du väl har en lista med tydliga, kortfattade och specifika frågor är det dags att börja ställa dem.

När du ställer frågor är det viktigt att visa respekt för mottagarens tid. Se till att frågorna är korta och rakt på sak.

Om du arbetar på global nivå är det också avgörande att vara medveten om det kulturella sammanhanget där du ställer frågorna. Det som i en kultur kan anses vara en artig eller lämplig fråga kan i en annan kultur uppfattas som ohövligt eller olämpligt.

Fördelarna med att ställa rätt frågor

Du kanske undrar: ”Varför måste jag gå igenom allt det här?” Tja, att ställa rätt frågor kan verkligen vara till hjälp längre fram. Det kan till exempel hjälpa dig att:

Be om synpunkter från ditt team eller dina intressenter.

Samla in data för att fatta beslut.

Identifiera problem eller områden som kan förbättras.

Förbättra kommunikationen och samarbetet.

Öka engagemanget och deltagandet.

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Så här maximerar du produktiviteten vid dina möten med Doodle

Nu när vi förstår varför vi ställer frågor i gruppomröstningar är det viktigt att veta hur.

Doodle gör det enkelt att ordna möten med både få och många deltagare. Bestäm bara när du är ledig, skicka dessa tider till dina gäster så väljer de vad som passar bäst. Inom några minuter har du bestämt en tid för mötet.

Men vad har det med att ställa rätt frågor i gruppomröstningen att göra, undrar du kanske.

Tja, med Doodle kan man ställa frågor i förväg.

När du skapar en ny gruppomröstning kan du i ”Beskrivning” inte bara låta folk veta varför ni ska mötas, du kan också lägga till frågor som folk kan fundera på inför mötet.

Förutom att ställa frågor i förväg erbjuder Doodle en rad funktioner som kan hjälpa dig att skapa effektiva omröstningar, till exempel möjligheten att ange en tidsgräns för omröstningen, se resultaten i realtid, anpassa inbjudningarna efter din egen stil och automatiskt påminna deltagarna när mötet närmar sig.

Genom att använda Doodle kan du maximera produktiviteten vid era möten genom att:

Att snabbt ordna möten utan stress kring schemaläggningen.

Se till att deltagarna vet vad de behöver förbereda i förväg, så att du får svar på alla dina frågor.

Öka engagemanget och deltagandet genom att se till att alla som behövs kan delta i mötet.

Genom att följa de här tipsen kan du skapa frågor för gruppomröstningar som är effektiva och produktiva.