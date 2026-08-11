Sådan udarbejder du de rigtige spørgsmål til gruppeundersøgelser

Gruppeafstemninger er en fantastisk måde at organisere møder på og hurtigt få feedback fra dit team eller dine interessenter. Før du samler folk, kan de bruges til at indsamle data, identificere problemer og forbedre kommunikationen. Men for at være effektive skal Group Polls være godt designet. Det betyder, at man skal stille de rigtige spørgsmål.

Vi diskuterer, hvordan man tænker over, hvilke spørgsmål man skal stille, hvordan man stiller de rigtige spørgsmål, og hvilke fordele der er ved at stille de rigtige spørgsmål. Dette vil hjælpe dig med at maksimere din mødeproduktivitet med Doodle, et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer der bruges til at oprette og administrere gruppeafstemninger.

Sådan tænker du over, hvilke spørgsmål du skal stille

Når du overvejer, hvilke spørgsmål du skal stille, er det vigtigt at overveje formålet med afstemningen. Hvad håber du at opnå ved at stille disse spørgsmål?

Når du ved det, kan du begynde at brainstorme på spørgsmål, der kan hjælpe dig med at nå dette formål.

Hvis du f.eks. bruger en gruppeafstemning til at indsamle feedback om et nyt produkt, kan du stille spørgsmål som f.eks:

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Hvad kan du lide ved det nye produkt?

Hvad kan du ikke lide ved det nye produkt?

Hvilke funktioner vil du gerne have tilføjet til det nye produkt?

Hvis du bruger en gruppeafstemning til at identificere problemer, kan du stille spørgsmål som f.eks:

Hvad er de største udfordringer, du står over for i dit arbejde?

Hvad er de største muligheder for forbedringer i dit arbejde?

Når du har brainstormet en liste med spørgsmål, er det vigtigt at gennemgå dem og sørge for, at de er klare, præcise og specifikke. Undgå at bruge jargon eller tekniske udtryk, som din målgruppe måske ikke forstår. Det er også vigtigt at sikre, at spørgsmålene er relevante i forhold til formålet med undersøgelsen.

Sådan stiller du de rigtige spørgsmål

Når du har en liste med klare, præcise og specifikke spørgsmål, er det tid til at begynde at stille dem.

Når du stiller spørgsmål, er det vigtigt at have respekt for modtagerens tid. Hold spørgsmålene korte og præcise.

Hvis du arbejder på globalt plan, er det også vigtigt at være opmærksom på den kulturelle kontekst, du stiller spørgsmålene i. Hvad der kan betragtes som et høfligt eller passende spørgsmål i én kultur, kan betragtes som uhøfligt eller upassende i en anden.

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Fordelene ved at stille de rigtige spørgsmål

Du spørger måske dig selv, hvorfor jeg skal igennem alt dette? At stille de rigtige spørgsmål kan virkelig hjælpe dig på længere sigt. Det kan f.eks. hjælpe dig med at

Få feedback fra dit team eller dine interessenter.

Indsamle data til at træffe beslutninger.

Identificere problemer eller områder, der kan forbedres.

Forbedre kommunikation og samarbejde.

Øge engagement og deltagelse.

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Sådan maksimerer du din mødeproduktivitet med Doodle

Nu hvor vi forstår, hvorfor vi stiller Group Poll-spørgsmål, er det vigtigt at vide hvordan.

Doodle gør det nemt at organisere møder med få eller mange mennesker. Du skal blot beslutte, hvornår du er ledig, sende disse tidspunkter til dine gæster, og så beslutter de, hvad der passer. I løbet af få minutter har du et tidspunkt at mødes på.

Men hvad har det at gøre med at stille de rigtige Group Poll-spørgsmål, hører vi dig spørge.

Jo, Doodle giver dig mulighed for at stille spørgsmål på forhånd.

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Når du opretter en ny gruppeafstemning, kan du i "Beskrivelsen" ikke bare fortælle folk, hvorfor I mødes, du kan også tilføje spørgsmål, som folk kan tænke over, når de kommer til mødet.

Ud over at stille spørgsmål på forhånd tilbyder Doodle en række funktioner, der kan hjælpe dig med at skabe effektive afstemninger, f.eks. muligheden for at sætte en deadline for din afstemning, se resultater i realtid, mærke dine invitationer, så de passer til din stil, og automatisk minde folk om, hvornår mødet finder sted.

Ved at bruge Doodle kan du maksimere din mødeproduktivitet ved at:

Arrangere møder hurtigt og uden planlægningsstress.

Få folk til at vide, hvad de skal forberede på forhånd, så du får alle svar på dine spørgsmål.

Øge engagementet og deltagelsen, da alle de personer, du har brug for, kan komme til dit møde.

Ved at følge disse tips kan du lave Group Poll-spørgsmål, der er effektive og produktive.