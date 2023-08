Sådan udarbejder du de rigtige spørgsmål til gruppeundersøgelser

Gruppeafstemninger er en fantastisk måde at tilrettelægge møder og hurtigt få feedback fra dit team eller interessenter på. Før du samler folk, kan de bruges til at indsamle data, identificere problemer og forbedre kommunikationen. Men for at være effektive skal gruppeafstemninger være veludformede for at være effektive. Det betyder, at de skal stille de rigtige spørgsmål.

Vi vil diskutere, hvordan du tænker over, hvilke spørgsmål du skal stille, hvordan du stiller de rigtige spørgsmål, og hvilke fordele der er ved at stille de rigtige spørgsmål. Dette vil hjælpe dig med at maksimere din mødeproduktivitet med Doodle, et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer, der bruges til at oprette og administrere gruppeafstemninger.

Hvordan man tænker over, hvilke spørgsmål man skal stille

Når du tænker over, hvilke spørgsmål du skal stille, er det vigtigt at overveje formålet med afstemningen. Hvad håber du at opnå ved at stille disse spørgsmål?

Når du ved det, kan du begynde at brainstorme spørgsmål, der vil hjælpe dig med at nå dette formål.

Hvis du f.eks. bruger en gruppeafstemning til at indsamle feedback om et nyt produkt, kan du stille spørgsmål som f.eks:

Hvad kan du lide ved det nye produkt?

Hvad kan du ikke lide ved det nye produkt?

Hvilke funktioner vil du gerne have tilføjet til det nye produkt?

Hvis du bruger en gruppeafstemning til at identificere problemer, kan du stille spørgsmål som f.eks:

Hvad er de største udfordringer, du står over for i dit arbejde?

Hvad er de største muligheder for forbedringer i dit arbejde?

Når du har udarbejdet en liste med spørgsmål, er det vigtigt at gennemgå dem og sikre dig, at de er klare, præcise og specifikke. Undgå at bruge jargon eller tekniske udtryk, som din målgruppe måske ikke forstår. Det er også vigtigt at sørge for, at spørgsmålene er relevante for formålet med afstemningen.

Sådan stiller du de rigtige spørgsmål

Når du har en liste med klare, præcise og specifikke spørgsmål, er det tid til at begynde at stille dem.

Når du stiller spørgsmål, er det vigtigt at respektere din modtagers tid. Hold spørgsmålene korte og præcise.

Hvis du arbejder på globalt plan, er det også vigtigt at være opmærksom på den kulturelle kontekst, som du stiller spørgsmålene i. Det, der kan betragtes som et høfligt eller passende spørgsmål i én kultur, kan blive betragtet som uhøfligt eller upassende i en anden kultur.

Fordelene ved at stille de rigtige spørgsmål

Du spørger måske dig selv: Hvorfor skal jeg gå igennem alt dette? At stille de rigtige spørgsmål kan virkelig hjælpe dig i sidste ende. Det kan f.eks. hjælpe dig:

Få feedback fra dit team eller dine interessenter.

Indsamle data til at træffe beslutninger.

Identificere problemer eller områder, der skal forbedres.

Forbedre kommunikation og samarbejde.

Øge engagement og deltagelse.

Sådan maksimerer du produktiviteten af dine møder med Doodle

Nu hvor vi har forstået, hvorfor vi stiller spørgsmål til gruppepolls, er det vigtigt at vide hvordan.

Doodle gør det nemt at organisere møder med få eller mange personer. Du skal blot beslutte, hvornår du er ledig, sende disse tidspunkter til dine gæster, og så bestemmer de selv, hvad der passer til dig. I løbet af få minutter har du et tidspunkt at mødes på.

Men hvad har det at gøre med at stille de rigtige Group Poll-spørgsmål, hører vi dig spørge.

Tja, Doodle giver dig mulighed for at stille spørgsmål på forhånd.

Når du opretter en ny gruppeafstemning, kan du i "Beskrivelse" ikke blot fortælle folk hvorfor du holder møde, men du kan også tilføje spørgsmål, som folk kan tænke over, når de kommer til mødet.

Ud over at stille spørgsmål på forhånd tilbyder Doodle en række funktioner, der kan hjælpe dig med at oprette effektive afstemninger, f.eks. muligheden for at sætte en deadline for din afstemning, se resultaterne i realtid, mærke dine invitationer, så de passer til din stil, og automatisk minde folk om, hvornår mødet er på vej.

Ved at bruge Doodle kan du maksimere din mødeproduktivitet ved at:

Arrangere møder hurtigt og uden planlægningsstress.

Få folk til at vide, hvad de skal forberede på forhånd, så du får alle svarene på dine spørgsmål.

Øget engagement og deltagelse, da alle de personer, du har brug for, kan komme til dit møde.

Ved at følge disse tips kan du oprette spørgsmål til gruppeafstemninger, der er effektive og produktive.

Ved at stille de rigtige spørgsmål kan du få feedback fra dit team eller dine interessenter, indsamle data til at træffe beslutninger, identificere problemer eller områder til forbedring, forbedre kommunikation og samarbejde og øge engagementet og deltagelsen.