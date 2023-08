Come creare le giuste domande per i sondaggi di gruppo

I Sondaggi di gruppo sono un ottimo modo per organizzare riunioni e ottenere rapidamente un feedback dal vostro team o dalle parti interessate. Prima di riunire le persone, possono essere utilizzati per raccogliere dati, identificare problemi e migliorare la comunicazione. Tuttavia, per essere efficaci, i sondaggi di gruppo devono essere ben progettati. Ciò significa porre le domande giuste.

Parleremo di come pensare a quali domande porre, di come porre le domande giuste e dei vantaggi di porre le domande giuste. Questo vi aiuterà a massimizzare la produttività delle riunioni con Doodle, uno degli preferiti al mondo strumenti di programmazione utilizzato per creare e gestire i sondaggi di gruppo.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Come pensare alle domande da porre

Quando si pensa a quali domande porre, è importante considerare lo scopo del sondaggio. Cosa si spera di ottenere ponendo queste domande?

Una volta che lo sapete, potete iniziare a pensare alle domande che vi aiuteranno a raggiungere questo scopo.

Ad esempio, se state usando un sondaggio di gruppo per raccogliere feedback su un nuovo prodotto, potreste porre domande come:

Cosa vi piace del nuovo prodotto?

Cosa non vi piace del nuovo prodotto?

Quali funzioni vorreste vedere aggiunte al nuovo prodotto?

Se si utilizza un sondaggio di gruppo per identificare i problemi, si possono porre domande come:

Quali sono le sfide più grandi che state affrontando nel vostro lavoro?

Quali sono le maggiori opportunità di miglioramento nel vostro lavoro?

Una volta stilato un elenco di domande, è importante rivederle e assicurarsi che siano chiare, concise e specifiche. Evitate di usare termini tecnici o gergali che il vostro pubblico potrebbe non capire. È inoltre importante assicurarsi che le domande siano pertinenti allo scopo del sondaggio.

Come porre le domande giuste

Una volta ottenuto un elenco di domande chiare, concise e specifiche, è il momento di iniziare a porle.

Nel porre le domande, è importante rispettare il tempo del destinatario. Mantenete le domande brevi e mirate.

Se si lavora su scala globale, è fondamentale essere consapevoli del contesto culturale in cui si pongono le domande. Ciò che può essere considerato una domanda educata o appropriata in una cultura può essere considerato scortese o inappropriato in un'altra.

I vantaggi di fare le domande giuste

Forse vi chiederete: perché devo fare tutto questo? Ebbene, fare le domande giuste può aiutarvi molto in futuro. Ad esempio, può aiutarvi a:

Ottenere un feedback dal vostro team o dalle parti interessate.

Raccogliere dati per prendere decisioni.

Identificare problemi o aree da migliorare.

Migliorare la comunicazione e la collaborazione.

Aumentare il coinvolgimento e la partecipazione.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Come massimizzare la produttività delle riunioni con Doodle

Ora che abbiamo capito perché poniamo le domande del sondaggio di gruppo, è importante sapere come.

Doodle rende facile organizzare riunioni con poche o molte persone. Basta decidere quando si è liberi, inviare l'orario ai propri ospiti e loro decideranno cosa fare. In pochi minuti avrete un orario per incontrarvi.

Ma cosa c'entra tutto questo con le domande giuste di Group Poll?

Ebbene, Doodle vi consente di porre le domande in anticipo.

Quando si crea un nuovo Sondaggio di gruppo, nella "Descrizione" non solo si può far sapere il motivo della riunione, ma si possono aggiungere domande a cui le persone possono pensare per quando vengono alla riunione.

Oltre a porre domande in anticipo, Doodle offre una serie di funzioni che possono aiutarvi a creare sondaggi efficaci, come la possibilità di impostare una scadenza per il sondaggio, di visualizzare i risultati in tempo reale, di personalizzare gli inviti in base al vostro stile e di ricordare automaticamente alle persone quando la riunione è imminente.

Utilizzando Doodle, è possibile massimizzare la produttività delle riunioni grazie a:

Organizzare riunioni in modo rapido e senza stress da pianificazione.

Fare in modo che le persone sappiano cosa devono preparare in anticipo, in modo da ottenere tutte le risposte alle vostre domande.

Aumentare il coinvolgimento e la partecipazione, poiché tutte le persone necessarie possono venire alla riunione.

Seguendo questi suggerimenti, potrete creare domande per sondaggi di gruppo efficaci e produttive.

Ponendo le domande giuste, è possibile ottenere un feedback dal team o dalle parti interessate, raccogliere dati per prendere decisioni, identificare problemi o aree da migliorare, migliorare la comunicazione e la collaborazione e aumentare il coinvolgimento e la partecipazione.