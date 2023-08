Comment créer les bonnes questions pour les sondages de groupe ?

Les Sondages de groupe sont un excellent moyen d'organiser des réunions et d'obtenir rapidement un retour d'information de la part de votre équipe ou des parties prenantes. Avant de réunir les participants, ils peuvent servir à recueillir des données, à identifier des problèmes et à améliorer la communication. Toutefois, pour être efficaces, les sondages de groupe doivent être bien conçus. Cela signifie qu'il faut poser les bonnes questions.

Nous verrons comment réfléchir aux questions à poser, comment poser les bonnes questions et quels sont les avantages de poser les bonnes questions. Cela vous aidera à maximiser la productivité de vos réunions avec Doodle, l'un des outils de planification préférés au monde, utilisé pour créer et gérer des sondages de groupe.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comment réfléchir aux questions à poser

Lorsque vous réfléchissez aux questions à poser, il est important de tenir compte de l'objectif du sondage. Qu'espérez-vous obtenir en posant ces questions ?

Une fois que vous le savez, vous pouvez commencer à réfléchir à des questions qui vous aideront à atteindre cet objectif.

Par exemple, si vous utilisez un sondage de groupe pour recueillir des commentaires sur un nouveau produit, vous pourriez poser des questions telles que :

Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau produit ?

Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce nouveau produit ?

Quelles sont les caractéristiques que vous souhaiteriez voir ajoutées au nouveau produit ?

Si vous utilisez un sondage de groupe pour identifier les problèmes, vous pouvez poser des questions telles que :

Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés dans votre travail ?

Quelles sont les principales possibilités d'amélioration dans votre travail ?

Une fois que vous avez dressé une liste de questions, il est important de les passer en revue et de s'assurer qu'elles sont claires, concises et spécifiques. Évitez d'utiliser un jargon ou des termes techniques que votre public pourrait ne pas comprendre. Il est également important de s'assurer que les questions sont pertinentes par rapport à l'objectif du sondage.

Comment poser les bonnes questions

Une fois que vous avez dressé une liste de questions claires, concises et spécifiques, il est temps de commencer à les poser.

Lorsque vous posez des questions, il est important de respecter le temps de votre destinataire. Les questions doivent être courtes et précises.

Si vous travaillez à l'échelle mondiale, il est également essentiel d'être conscient du contexte culturel dans lequel vous posez les questions. Ce qui peut être considéré comme une question polie ou appropriée dans une culture peut être considéré comme impoli ou inapproprié dans une autre.

Les avantages de poser les bonnes questions

Vous vous demandez peut-être : pourquoi dois-je faire tout cela ? Eh bien, le fait de poser les bonnes questions peut vraiment vous aider à l'avenir. Par exemple, cela peut vous aider :

Obtenir un retour d'information de la part de votre équipe ou des parties prenantes.

Recueillir des données pour prendre des décisions.

Identifier les problèmes ou les domaines à améliorer.

Améliorer la communication et la collaboration.

Accroître l'engagement et la participation.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comment maximiser la productivité de vos réunions avec Doodle

Maintenant que nous comprenons pourquoi nous posons des questions de sondage de groupe, il est important de savoir comment.

Doodle permet d'organiser facilement des réunions avec quelques personnes ou avec un grand nombre de personnes. Il vous suffit de décider quand vous êtes libre, d'envoyer ces horaires à vos invités et ils décideront de ce qui leur convient. En quelques minutes, vous aurez une heure de rendez-vous.

Mais quel est le rapport avec le fait de poser les bonnes questions sur les sondages de groupe, nous entendons votre question.

Doodle vous permet de poser des questions à l'avance.

Lorsque vous créez un nouveau sondage de groupe, dans la "Description", vous pouvez non seulement informer les gens de la raison de votre réunion, mais aussi ajouter des questions auxquelles les gens pourront réfléchir lorsqu'ils viendront à la réunion.

Outre la possibilité de poser des questions à l'avance, Doodle offre une variété de fonctionnalités qui peuvent vous aider à créer des sondages efficaces, comme la possibilité de fixer une date limite pour votre sondage, d'afficher les résultats en temps réel, d'adapter vos invitations à votre style et de rappeler automatiquement aux gens la date de la réunion.

En utilisant Doodle, vous pouvez maximiser la productivité de vos réunions :

En organisant des réunions rapidement et sans stress.

Faire savoir aux participants ce qu'ils doivent préparer à l'avance afin que vous obteniez toutes les réponses à vos questions.

Augmenter l'engagement et la participation car toutes les personnes dont vous avez besoin peuvent se rendre à la réunion.

En suivant ces conseils, vous pouvez créer des questions de sondage de groupe efficaces et productives.

En posant les bonnes questions, vous pouvez obtenir un retour d'information de la part de votre équipe ou des parties prenantes, recueillir des données pour prendre des décisions, identifier les problèmes ou les domaines à améliorer, améliorer la communication et la collaboration et accroître l'engagement et la participation.