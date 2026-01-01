Teamwork er afgørende for en hurtig gennemførelse af projekter i en organisation. Teamsamarbejde involverer normalt mange møder, hvor medlemmerne kan dele ideer, uddelegere opgaver og give projektopdateringer.

Det kan være besværligt at arrangere disse møder på den traditionelle måde. Det skyldes, at alle skal mødes på samme tid, hvilket nogle teammedlemmers tidsplaner ikke tillader.

For hurtigt at nå til enighed om et tidspunkt kan en mødevært bruge software til at lave undersøgelser for at finde ud af, hvornår alle er tilgængelige for en aftale. Survey maker reducerer projektforsinkelser, øger produktiviteten og forbedrer teamsamarbejdet. Doodle, et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer, tilbyder denne undersøgelsesfunktion, som potentielt kan øge din omsætning og kapacitet til at håndtere flere projekter.

Undersøg teammedlemmer med gruppeafstemninger

Det kan være en udfordring at holde møder med alle i dit team, fordi de alle har deres eget arbejde at gøre. Men Doodle forenkler processen med Gruppeafstemninger . Du kan sende en gruppeafstemning til alle dine teammedlemmer, så de kan angive dato og tidspunkt for, hvornår de er klar til at mødes.

Opret en gruppeafstemning

Brug afstemningsresultaterne til at vælge et tidspunkt og kommunikere det til dit team. Læg mærke til, at der ikke var nogen unødvendige beskeder frem og tilbage? Så meget besvær kan et planlægningsværktøj til teams spare dig for.

Gruppeafstemninger er nemme at sætte op, men du skal have en Doodle-konto for at oprette en, men det er nemt.

Log ind, så kommer du til dit dashboard. Klik på "Opret" og derefter på "Gruppeafstemning". Vælg et mødenavn, en beskrivelse og flere tidsintervaller, så dine teammedlemmer kan vælge dem, de foretrækker. Send afstemningen til dem, når den er oprettet, og vent på deres svar.

Denne funktion i planlægningssoftwaren øger produktiviteten på arbejdspladsen ved at spare folks tid. Teammedlemmerne skal bare svare på afstemningen på det tidspunkt, der passer dem, i stedet for at sende beskeder eller foretage telefonopkald.

Opret en gruppeafstemning

Aftaleplanlægning gjort let

Med software til aftaleplanlægning som Doodle kan du aftale møder med dine teammedlemmer med kort varsel.

Hvis du som projektleder vil diskutere en ny retning for et igangværende projekt med hele dit team, kan du arrangere et møde samme dag. Det gælder, uanset om dit team arbejder tæt på hinanden, på afstand eller i forskellige tidszoner.

Opret en gruppeafstemning, send den til hele dit team, og bed dem om at behandle den som en hastesag. Deres svar vil vise, hvornår du skal planlægge mødet. Undersøgelser gør teamledelse mere effektiv og nem at håndtere.

Doodle er det ideelle planlægningsværktøj til teams, fordi det er brugervenligt og har mange funktioner, der forbedrer samarbejdet på arbejdspladsen. Du kan oprette en Bookingside med online-planlæggeren, som du kan sende til kunder, kolleger og teammedlemmer, så de kan vælge, hvornår de vil mødes med dig fra din liste over ledige tidspunkter.

Det sparer tid og kræfter og reducerer antallet af beskeder, som alle parter skal sende for at arrangere en aftale. Spørgeskemaer og online-planlægning er en fordel for både store teammøder og en-til-en-samtaler.

Opret en gruppeafstemning

Integration af videokonferencer og produktivitetsværktøjer

Du kan integrere videokonferenceplatforme som Microsoft Teams og Zoom med Doodles planlægningssoftware, hvilket gør det mere bekvemt at afholde virtuelle møder.

Når du opretter din bookingside, skal du vælge din foretrukne videokonferenceplatform, og du kan automatisk oprette et link, så folk kan deltage i dit møde.

Med Doodles kalenderintegration kan du tilføje flere onlinekalendere til din konto. Det synkroniserer alle dine kommende begivenheder til én platform, så du aldrig går glip af en aftale. Det forhindrer dig også i at blive overbooket og blive tvunget til at udskyde nogle møder.

Opret en gruppeafstemning

Hvis du bruger et kalenderplanlægningsværktøj til at holde dine begivenheder organiseret, bliver du et pålideligt teammedlem, fordi du altid vil møde op til planlagte aftaler.

Doodle understøtter også integration med produktivitetsplatforme som Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 og Zapier. Denne funktion bidrager til hurtigere arbejdsgange og bedre teamsamarbejde.

Har du brug for at planlægge møder, mens du er væk fra dit skrivebord? Det er ikke noget problem. Doodles mobiloptimerede side giver dig mulighed for at administrere din tidsplan, uanset hvor du befinder dig, uden at du behøver at downloade den.

Du skal blot åbne Doodle i browseren på din telefon eller tablet for at oprette en gruppeafstemning ved at trykke på "+"-ikonet. Du kan tilføje en titel, beskrivelse, placering, videokonferenceoplysninger og ledige tidspunkter, ligesom på computeren.

Del din afstemning med dine holdkammerater, og brug svarene til at vælge det bedste tidspunkt. Du kan også planlægge team- eller en-til-en-møder ved hjælp af Booking Page eller Doodle 1:1, alt sammen direkte fra din mobilbrowser. Du får de samme funktioner, fleksibilitet og brugervenlighed som i webversionen, uanset hvor du er.