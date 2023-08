Teamwork er afgørende for en hurtig gennemførelse af projekter i en organisation. Teamsamarbejde indebærer normalt mange møder, hvor medlemmerne kan udveksle idéer, uddelegere opgaver og give projektopdateringer.

Det kan være besværligt at arrangere disse møder på den traditionelle måde. Det skyldes, at alle skal mødes på samme tid, hvilket nogle teammedlemmers skemaer ikke tillader.

For hurtigt at nå til enighed om et tidspunkt kan en mødevært bruge software til at lave undersøgelser til at bestemme, hvornår alle vil være til rådighed for en aftale. Overvågningsprogrammet vil reducere projektforsinkelser, øge produktiviteten og forbedre samarbejdet i teamet. Doodle, et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer, tilbyder denne undersøgelsesfunktion, som potentielt kan øge din indtjening og din kapacitet til at håndtere flere projekter.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Undersøg teammedlemmer med gruppeafstemninger

Det kan være en udfordring at afholde møder med alle i dit team, fordi de alle har deres eget arbejde at gøre. Doodle forenkler dog processen med Group Polls. Du kan sende en gruppeafstemning til alle dine teammedlemmer, så de kan angive den dato og det tidspunkt, hvor de er til rådighed til at mødes.

Brug afstemningsresultaterne til at vælge et tidspunkt og kommunikere det til dit team. Bemærk, at der ikke var nogen unødvendige meddelelser frem og tilbage? Så meget besvær kan et planlægningsværktøj til teams spare dig for.

Gruppeafstemninger er nemme at oprette, men du skal have en Doodle-konto for at oprette en, men det er nemt.

Log ind, og du lander på dit instrumentbræt. Klik på "Opret" og derefter på "Group Poll". Vælg et mødes navn, en beskrivelse og flere muligheder for tidsrum, så dine teammedlemmer kan vælge dem, de foretrækker. Send afstemningen til dem, når den er oprettet, og vent på deres svar.

Denne planlægningssoftwarefunktion øger produktiviteten på arbejdspladsen ved at spare folks tid. Teammedlemmerne skal blot svare på afstemningen med det tidspunkt, der passer dem, i stedet for at sende beskeder eller tage telefonopkald.

Nemt at planlægge aftaler

Med aftaleplanlægningssoftware som Doodle kan du arrangere møder med dine teammedlemmer med kort varsel.

Hvis du som projektleder ønsker at drøfte en ny retning for et igangværende projekt med hele dit team, kan du arrangere et møde samme dag. Dette gælder, uanset om dit team arbejder tæt på hinanden, eksternt eller i forskellige tidszoner.

Opret en gruppeafstemning, send den til hele dit team, og instruer dem om at behandle den som hastende. Deres svar vil angive, hvornår du skal planlægge mødet. Med en spørgeundersøgelse bliver teamledelse mere effektiv og nem at håndtere.

Doodle er det ideelle planlægningsværktøj til teams, fordi det er brugervenligt og har mange funktioner, der forbedrer samarbejdet på arbejdspladsen. Du kan oprette en Booking Page med onlineplanlæggeren, som du kan sende til kunder, kolleger og teammedlemmer, så de kan vælge, hvornår de vil mødes med dig fra din liste over tilgængelige tidsrum.

Dette sparer tid og kræfter og reducerer antallet af beskeder, som alle parter skal sende for at aftale en aftale. Undersøgelser og onlineplanlægning er til gavn for både store teammøder og individuelle samtaler.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Integration af videokonferencer og produktivitetsværktøjer

Du kan integrere videokonferenceplatforme som Microsoft Teams og Zoom med Doodles planlægningssoftware, hvilket gør det mere bekvemt at afholde virtuelle møder.

Når du opretter din bookingside, skal du vælge din foretrukne videokonferenceplatform, og du kan automatisk oprette et link, så folk kan deltage i dit møde.

Doodles kalenderintegration giver dig mulighed for at tilføje flere online-kalendere til din konto. Dette synkroniserer alle dine kommende begivenheder til én platform, så du aldrig går glip af en aftale. Det forhindrer også, at du bliver overbooket og er tvunget til at udskyde nogle møder.

Hvis du bruger et kalenderplanlægningsværktøj til at holde dine begivenheder organiseret, bliver du et pålideligt teammedlem, fordi du altid vil deltage i planlagte aftaler.

Doodle understøtter også integration med produktivitetsplatforme som Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 og Zapier. Denne funktion bidrager til hurtigere arbejdsgange og bedre samarbejde i teamet.

Du kan også bruge Doodles planlægningsapp på Android- og Apple-enheder til at administrere din tidsplan fra et hvilket som helst sted.

Lav en undersøgelse i appen ved at oprette en gruppeafstemning fra "+"-ikonet øverst til højre på din smartphone-skærm. Doodle-appen giver dig mulighed for at tilføje en titel, beskrivelse, placering, videokonferenceplatform, tilgængelige tidsrum og andre vigtige detaljer til gruppeundersøgelsen.

Del afstemningen med dine teammedlemmer, og brug resultaterne af undersøgelsen til at fastsætte en aftale.

Du kan også oprette dine team- eller enkeltmøder fra planlægningsappen ved hjælp af Booking Page eller Doodles 1:1 værktøjer. Doodle-mobilappen har alle de samme funktioner og muligheder som den webbaserede version af softwaren, så du vil få de samme fordele uanset hvad.