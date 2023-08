Como criar as perguntas certas para a enquete de grupo

As Group Polls são uma ótima maneira de organizar reuniões e obter feedback da sua equipe ou das partes interessadas rapidamente. Antes de reunir as pessoas, elas podem ser usadas para coletar dados, identificar problemas e melhorar a comunicação. No entanto, para serem eficazes, as Group Polls precisam ser bem elaboradas. Isso significa fazer as perguntas certas.

Discutiremos como pensar sobre quais perguntas fazer, como fazer as perguntas certas e os benefícios de fazer as perguntas certas. Isso o ajudará a maximizar a produtividade de suas reuniões com o Doodle, uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, usada para criar e gerenciar Group Polls.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Como pensar sobre as perguntas a serem feitas

Ao pensar sobre as perguntas a serem feitas, é importante considerar o objetivo da enquete. O que você espera alcançar com essas perguntas?

Depois de saber isso, você pode começar a fazer um brainstorming de perguntas que o ajudarão a atingir esse objetivo.

Por exemplo, se você estiver usando uma enquete de grupo para obter feedback sobre um novo produto, poderá fazer perguntas como:

Do que você gosta no novo produto?

O que você não gosta no novo produto?

Que recursos você gostaria de ver adicionados ao novo produto?

Se estiver usando uma enquete de grupo para identificar problemas, você pode fazer perguntas como:

Quais são os maiores desafios que você está enfrentando em seu trabalho?

Quais são as maiores oportunidades de melhoria em seu trabalho?

Depois de fazer um brainstorming de uma lista de perguntas, é importante revisá-las e certificar-se de que sejam claras, concisas e específicas. Evite usar jargões ou termos técnicos que seu público talvez não entenda. Também é importante certificar-se de que as perguntas sejam relevantes para o objetivo da pesquisa.

Como fazer as perguntas certas

Quando você tiver uma lista de perguntas claras, concisas e específicas, é hora de começar a fazê-las.

Ao fazer perguntas, é importante respeitar o tempo do destinatário. Mantenha as perguntas curtas e diretas.

Se estiver trabalhando em escala global, também é fundamental estar ciente do contexto cultural no qual está fazendo as perguntas. O que pode ser considerado uma pergunta educada ou apropriada em uma cultura pode ser considerado rude ou inadequado em outra.

Os benefícios de fazer as perguntas certas

Você pode estar se perguntando: por que preciso passar por tudo isso? Bem, fazer as perguntas certas pode realmente ajudá-lo no futuro. Por exemplo, isso pode ajudá-lo:

Obter feedback da sua equipe ou das partes interessadas.

Reunir dados para tomar decisões.

Identificar problemas ou áreas para aprimoramento.

Aprimorar a comunicação e a colaboração.

Aumentar o envolvimento e a participação.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Como maximizar a produtividade de sua reunião com o Doodle

Agora que entendemos por que fazemos perguntas de enquete de grupo, é importante saber como.

O Doodle facilita a organização de reuniões com poucas ou muitas pessoas. Basta decidir quando você está livre, enviar esses horários para seus convidados e eles decidirão o que é melhor para você. Em poucos minutos, você terá um horário para se encontrar.

Mas o que isso tem a ver com fazer as perguntas certas para o Group Poll, nós ouvimos você perguntar.

Bem, o Doodle permite que você faça perguntas com antecedência.

Quando você cria uma nova enquete de grupo, na "Descrição", além de informar às pessoas o motivo da reunião, você pode adicionar perguntas para as pessoas pensarem quando forem à reunião.

Além de fazer perguntas com antecedência, o Doodle oferece uma variedade de recursos que podem ajudá-lo a criar enquetes eficazes, como a capacidade de definir um prazo para a enquete, visualizar os resultados em tempo real, marcar os convites de acordo com o seu estilo e lembrar automaticamente as pessoas quando a reunião estiver próxima.

Ao usar o Doodle, você pode maximizar a produtividade da reunião:

Organizar reuniões rapidamente e sem estresse de agendamento.

Fazer com que as pessoas saibam o que precisam preparar com antecedência para que você tenha todas as respostas às suas perguntas.

Aumentar o envolvimento e a participação, pois todas as pessoas de que você precisa podem comparecer à reunião.

Seguindo essas dicas, você pode criar perguntas de enquete em grupo que sejam eficazes e produtivas.

Ao fazer as perguntas certas, você pode obter feedback da sua equipe ou das partes interessadas, coletar dados para tomar decisões, identificar problemas ou áreas de melhoria, melhorar a comunicação e a colaboração e aumentar o envolvimento e a participação.