ग्रुप पोल ग्रुप पोल बैठकों का आयोजन करने और अपनी टीम या हितधारकों से जल्दी फीडबैक प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हैं। लोगों को एकत्रित करने से पहले, इनका उपयोग डेटा इकट्ठा करने, समस्याओं की पहचान करने और संचार में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, प्रभावी होने के लिए ग्रुप पोल को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इसका मतलब है सही प्रश्न पूछना।

हम चर्चा करेंगे कि किन सवालों को पूछना चाहिए, सही सवाल कैसे पूछें और सही सवाल पूछने के लाभ। यह आपको Doodle के साथ अपनी बैठक की उत्पादकता को अधिकतम करने में मदद करेगा, जो दुनिया का पसंदीदा है। अनुसूचीकरण उपकरण ग्रुप पोल बनाने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

क्या प्रश्न पूछें, इस बारे में कैसे सोचें

प्रश्न पूछने के बारे में सोचते समय, सर्वेक्षण का उद्देश्य ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को पूछकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं?

एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने वाले प्रश्नों के बारे में विचार-मंथन शुरू कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए उत्पाद पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं:

डूडल आज़माएँ

आपको नए उत्पाद में क्या पसंद है?

आपको नए उत्पाद में क्या पसंद नहीं है?

आप नए उत्पाद में कौन-कौन सी सुविधाएँ जोड़ी जाएँ, यह देखना चाहेंगे?

यदि आप समस्याओं की पहचान करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं:

आप अपने काम में किन सबसे बड़े चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

आपके काम में सुधार के लिए सबसे बड़े अवसर क्या हैं?

एक बार जब आप प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लें, तो उन्हें समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे स्पष्ट, संक्षिप्त और विशिष्ट हों। ऐसे जार्गन या तकनीकी शब्दों का उपयोग करने से बचें जिन्हें आपका दर्शक वर्ग समझ न सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पोल के उद्देश्य के अनुरूप हों।

सही सवाल कैसे पूछें

एक बार जब आपके पास स्पष्ट, संक्षिप्त और विशिष्ट प्रश्नों की एक सूची हो, तो उन्हें पूछना शुरू करने का समय आ गया है।

प्रश्न पूछते समय, प्राप्तकर्ता के समय का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संक्षिप्त और सीधे मुद्दे पर रखें।

यदि आप वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, तो यह भी आवश्यक है कि आप उस सांस्कृतिक संदर्भ से अवगत रहें जिसमें आप प्रश्न पूछ रहे हैं। एक संस्कृति में जो प्रश्न शिष्ट या उपयुक्त माना जा सकता है, वह दूसरी संस्कृति में असभ्य या अनुचित समझा जा सकता है।

डूडल आज़माएँ

सही प्रश्न पूछने के लाभ

आप खुद से पूछ रहे होंगे, मुझे यह सब क्यों करना चाहिए? खैर, सही सवाल पूछने से आगे चलकर आपको वाकई मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यह आपको मदद कर सकता है:

अपनी टीम या हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें।

निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करें।

समस्याओं या सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें।

संचार और सहयोग में सुधार करें।

संलग्नता और भागीदारी बढ़ाएँ।

डूडल आज़माएँ

Doodle के साथ अपनी मीटिंग उत्पादकता को अधिकतम कैसे करें

अब जब हम समझ गए हैं कि हम ग्रुप पोल प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे।

Doodle यह कुछ या बहुत सारे लोगों के साथ बैठकें आयोजित करना आसान बनाता है। बस तय करें कि आप कब फ्री हैं, उन समयों को अपने मेहमानों को भेजें और वे तय करेंगे कि क्या उपयुक्त है। कुछ ही मिनटों में आपकी बैठक का समय तय हो जाएगा।

लेकिन इसका सही ग्रुप पोल प्रश्न पूछने से क्या लेना-देना है, हम आपको सुन रहे हैं।

खैर, Doodle आपको पहले से ही प्रश्न पूछने की अनुमति देता है।

डूडल आज़माएँ

जब आप एक नया ग्रुप पोल बनाते हैं, तो "विवरण" में आप न केवल लोगों को यह बता सकते हैं कि आपकी मीटिंग क्यों हो रही है, बल्कि आप मीटिंग में आने से पहले लोगों के सोचने के लिए प्रश्न भी जोड़ सकते हैं।

पहले से प्रश्न पूछने के साथ-साथ, Doodle कई ऐसी सुविधाएँ भी प्रदान करता है जो आपको प्रभावी पोल बनाने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि अपने पोल के लिए समय सीमा निर्धारित करने, परिणामों को वास्तविक समय में देखने, अपने निमंत्रणों को अपनी शैली के अनुसार ब्रांड करने और लोगों को स्वचालित रूप से बैठक आने पर याद दिलाने की क्षमता।

Doodle का उपयोग करके, आप अपनी बैठक उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं:

मीटिंग्स को जल्दी और बिना शेड्यूलिंग के तनाव के व्यवस्थित करना।

लोगों को पहले से ही बता दें कि उन्हें क्या तैयार करना है, ताकि आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकें।

जितने भी लोग आपके लिए जरूरी हैं, वे आपकी बैठक में आ सकें, इससे सहभागिता और भागीदारी बढ़ती है।

इन सुझावों का पालन करके, आप प्रभावी और उत्पादक ग्रुप पोल प्रश्न बना सकते हैं।