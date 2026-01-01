किसी संगठन में परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए टीम वर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीम सहयोग आमतौर पर कई बैठकों को शामिल करता है जहाँ सदस्य विचार साझा कर सकते हैं, कार्य सौंप सकते हैं और परियोजना की नवीनतम जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

इन बैठकों को पारंपरिक तरीके से आयोजित करना झंझट भरा हो सकता है। इसका कारण यह है कि सभी को एक ही समय पर मिलना होता है, जो कुछ टीम सदस्यों के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देता।

त्वरित रूप से समय पर सहमति प्राप्त करने के लिए, बैठक होस्ट सर्वे-निर्माण सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकता है ताकि यह पता चल सके कि सभी लोग अपॉइंटमेंट के लिए कब उपलब्ध होंगे। यह सर्वे-निर्माता परियोजना में देरी को कम करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा और टीम सहयोग को सुदृढ़ करेगा। Doodle, दुनिया के पसंदीदा शेड्यूलिंग टूल्स में से एक, यह सर्वे-निर्माण सुविधा प्रदान करता है जो संभावित रूप से आपकी आय और अधिक परियोजनाओं को संभालने की क्षमता बढ़ा सकता है।

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ग्रुप पोल के साथ सर्वेक्षण टीम के सदस्यों

अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि सभी के अपने-अपने काम होते हैं। हालांकि, Doodle इस प्रक्रिया को सरल बनाता है। ग्रुप पोल आप अपनी टीम के सभी सदस्यों को एक ग्रुप पोल भेज सकते हैं ताकि वे मिलने के लिए उपलब्ध तारीख और समय बता सकें।

पोल के परिणामों का उपयोग करके एक समय चुनें और उसे अपनी टीम को बताएं। ध्यान दें कि कोई अनावश्यक संदेशों का आदान-प्रदान नहीं हुआ? टीमों के लिए शेड्यूलिंग टूल आपको कितनी परेशानी से बचा सकता है।

ग्रुप पोल बनाना आसान है, लेकिन एक पोल बनाने के लिए आपको Doodle खाते की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भी आसान है।

लॉगिन करें और आप अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएँगे। "Create" पर क्लिक करें और फिर "Group Poll" चुनें। एक मीटिंग का नाम, विवरण और कई समय स्लॉट विकल्प चुनें, ताकि आपकी टीम के सदस्य अपनी पसंद के अनुसार चुन सकें। पोल तैयार होने के बाद उसे उन्हें भेजें और उनके उत्तर का इंतज़ार करें।

यह शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर फ़ीचर लोगों का समय बचाकर कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ाता है। टीम के सदस्यों को संदेश भेजने या फ़ोन कॉल करने के बजाय बस पोल में वह समय चुनकर प्रतिक्रिया देनी होती है जो उनके लिए उपयुक्त हो।

अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग आसान बना

Doodle जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ, आप कम समय में अपनी टीम के सदस्यों के साथ बैठकें निर्धारित कर सकते हैं।

एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, यदि आप अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ चल रहे किसी प्रोजेक्ट की नई दिशा पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप उसी दिन एक बैठक आयोजित कर सकते हैं। यह तब भी लागू होता है जब आपकी टीम निकटता में, दूरस्थ रूप से या विभिन्न समय क्षेत्रों में काम करती हो।

एक ग्रुप पोल तैयार करें, इसे अपनी पूरी टीम को भेजें और उन्हें इसे तत्काल मानने के लिए निर्देश दें। उनकी प्रतिक्रियाओं से पता चलेगा कि आपको बैठक कब निर्धारित करनी चाहिए। सर्वेक्षण बनाना टीम प्रबंधन को अधिक कुशल और आसान बनाता है।

Doodle टीमों के लिए आदर्श शेड्यूलिंग टूल है क्योंकि यह उपयोगकर्ता-अनुकूल है और इसमें कई ऐसी सुविधाएँ हैं जो कार्यस्थल में सहयोग को बढ़ाती हैं। आप एक बना सकते हैं बुकिंग पेज ग्राहकों, सहकर्मियों और टीम के सदस्यों को भेजने के लिए ऑनलाइन शेड्यूलर, ताकि वे आपकी उपलब्ध समय-स्लॉट की सूची में से मिलने का समय चुन सकें।

इससे समय और प्रयास की बचत होती है और अपॉइंटमेंट तय करने के लिए सभी पक्षों को भेजने वाले संदेशों की संख्या कम हो जाती है। सर्वे-निर्माण और ऑनलाइन शेड्यूलिंग से बड़ी टीम बैठकों और एक-एक बातचीत दोनों को लाभ होता है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उत्पादकता उपकरणों का एकीकरण

आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ज़ूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म को Doodle के शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत कर सकते हैं, जिससे वर्चुअल मीटिंग्स की मेजबानी करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है।

अपना बुकिंग पेज सेट करते समय, अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म चुनें और आप लोगों को अपनी मीटिंग में शामिल होने के लिए स्वचालित रूप से एक लिंक बना सकते हैं।

Doodle का कैलेंडर इंटीग्रेशन आपको अपने खाते में कई ऑनलाइन कैलेंडर जोड़ने की सुविधा देता है। यह आपके सभी आगामी कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सिंक कर देता है, ताकि आप कोई भी अपॉइंटमेंट न चूकें। यह आपको ओवरबुक होने और कुछ मीटिंग्स को स्थगित करने की मजबूरी से भी बचाता है।

अपने कार्यक्रमों को व्यवस्थित रखने के लिए कैलेंडर शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करने से आप एक विश्वसनीय टीम सदस्य बन जाते हैं क्योंकि आप हमेशा निर्धारित नियुक्तियों में शामिल होंगे।

Doodle भी समर्थन करता है उत्पादकता प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और ज़ेपियर। यह सुविधा तेज़ वर्कफ़्लो और बेहतर टीम सहयोग में योगदान करती है।

क्या आपको डेस्क से दूर रहते हुए मीटिंग्स शेड्यूल करनी हैं? कोई बात नहीं। Doodle की मोबाइल-अनुकूलित साइट आपको किसी भी स्थान से अपना शेड्यूल मैनेज करने की सुविधा देती है, बिना डाउनलोड के।

अपने फोन या टैबलेट के ब्राउज़र में बस Doodle खोलें और "+" आइकन पर टैप करके एक ग्रुप पोल बनाएं। आप ठीक डेस्कटॉप की तरह शीर्षक, विवरण, स्थान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विवरण और उपलब्ध समय स्लॉट जोड़ सकते हैं।

अपना पोल टीम के साथियों के साथ साझा करें और सर्वोत्तम समय चुनने के लिए प्रतिक्रियाओं का उपयोग करें। आप बुकिंग पेज या Doodle 1:1 का उपयोग करके, सीधे अपने मोबाइल ब्राउज़र से ही टीम या वन-ऑन-वन मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आपको वेब संस्करण की तरह ही सुविधाएँ, लचीलापन और उपयोग में आसानी मिलती है, चाहे आप कहीं भी हों।