Teamarbete är avgörande för att projekt inom en organisation ska kunna slutföras snabbt. Samarbete i team innebär oftast ett stort antal möten där medlemmarna kan utbyta idéer, fördela arbetsuppgifter och informera om projektets framskridande.

Att organisera dessa möten på det traditionella sättet kan vara besvärligt. Det beror på att alla måste samlas vid samma tidpunkt, vilket inte alltid passar vissa teammedlemmars scheman.

För att snabbt nå enighet om en tid kan mötesledaren använda ett verktyg för att skapa enkäter för att ta reda på när alla är tillgängliga för ett möte. Verktyget för att skapa enkäter minskar förseningar i projektet, ökar produktiviteten och förbättrar samarbetet i teamet. Doodle, ett av världens mest populära schemaläggningsverktyg, erbjuder denna funktion för att skapa enkäter, vilket kan bidra till att öka dina intäkter och din kapacitet att hantera fler projekt.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Medlemmar i undersökningsgruppen med Group Polls

Det kan vara svårt att anordna möten med alla i teamet, eftersom alla har sina egna arbetsuppgifter. Men Doodle förenklar processen genom att Group Poll . Du kan skicka en Group Poll till alla dina teammedlemmar så att de kan ange vilket datum och vilken tid de är tillgängliga för ett möte.

Använd resultatet från omröstningen för att välja en tid och meddela den till ditt team. Lägg märke till att det inte blev något onödigt fram och tillbaka med meddelanden? Det är just så mycket krångel ett schemaläggningsverktyg för team kan bespara dig.

Group Poll är enkel att sätta upp, men du behöver ett Doodle-konto för att skapa en – vilket dock är enkelt.

Logga in så kommer du till din instrumentpanel. Klicka på ”Skapa” och sedan på ”Group Poll”. Ange ett namn på mötet, en beskrivning och flera tidsalternativ, så att dina teammedlemmar kan välja det alternativ de föredrar. Skicka enkäten till dem när den är klar och vänta på deras svar.

Denna funktion i schemaläggningsprogrammet ökar produktiviteten på arbetsplatsen genom att spara tid för medarbetarna. Teammedlemmarna behöver bara svara på omröstningen och ange vilken tid som passar dem, istället för att skicka meddelanden eller ringa varandra.

Enkel tidsbokning

Med hjälp av ett schemaläggningsprogram som Doodle kan du boka möten med dina teammedlemmar med kort varsel.

Om du som projektledare vill diskutera en ny inriktning för ett pågående projekt med hela ditt team kan du ordna ett möte redan samma dag. Detta gäller oavsett om ditt team arbetar på samma plats, på distans eller i olika tidszoner.

Skapa en Group Poll, skicka den till hela teamet och uppmana dem att behandla den som brådskande. Deras svar kommer att avgöra när du bör boka in mötet. Att skapa enkäter gör teamledningen mer effektiv och lättare att hantera.

Doodle är det perfekta schemaläggningsverktyget för team eftersom det är användarvänligt och har många funktioner som underlättar samarbetet på arbetsplatsen. Du kan skapa en Booking Page med hjälp av onlinebokningen för att skicka till kunder, kollegor och teammedlemmar så att de kan välja när de vill träffa dig utifrån din lista över lediga tider.

Detta sparar tid och arbete och minskar antalet meddelanden som alla parter måste skicka för att boka en tid. Att skapa enkäter och boka tider online är till nytta både vid stora teammöten och vid enskilda samtal.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Integration av videokonferens- och produktivitetsverktyg

Du kan integrera videokonferensplattformar som Microsoft Teams och Zoom med Doodles schemaläggningsprogram, vilket gör det enklare att anordna virtuella möten.

När du skapar din Booking Page väljer du den videokonferensplattform du föredrar, och då skapas automatiskt en länk som deltagarna kan använda för att ansluta sig till mötet.

Doodle:s kalenderintegration kan du lägga till flera onlinekalendrar till ditt konto. På så sätt synkroniseras alla dina kommande händelser till en och samma plattform, så att du aldrig missar ett möte. Det förhindrar också att du blir överbokad och tvingas skjuta upp vissa möten.

Genom att använda ett kalenderverktyg för att hålla ordning på dina evenemang blir du en pålitlig teammedlem, eftersom du alltid kommer att delta i inbokade möten.

Doodle stöder även integration med produktivitetsplattformar som Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 och Zapier. Denna funktion bidrar till snabbare arbetsflöden och bättre samarbete inom teamet.

Behöver du boka möten när du inte sitter vid skrivbordet? Inga problem. Med Doodles mobilanpassade webbplats kan du hantera din kalender var du än befinner dig, utan att behöva ladda ner något.

Öppna helt enkelt Doodle i webbläsaren på din mobil eller surfplatta för att skapa en Group Poll genom att trycka på ”+”-ikonen. Du kan lägga till en titel, beskrivning, plats, uppgifter om videokonferensen och tillgängliga tidsluckor, precis som på datorn.

Dela din omröstning med dina teammedlemmar och använd svaren för att välja den bästa tidpunkten. Du kan också boka teammöten eller enskilda möten med hjälp av Booking Page eller Doodle 1:1 – allt direkt från din mobilwebbläsare. Du får samma funktioner, flexibilitet och användarvänlighet som i webbversionen, oavsett var du befinner dig.