Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie dla szybkiej realizacji projektów w organizacji. Współpraca zespołowa zazwyczaj wiąże się z licznymi spotkaniami, podczas których członkowie zespołu mogą dzielić się pomysłami, przydzielać zadania i przekazywać aktualne informacje na temat projektu.

Organizowanie takich spotkań w tradycyjny sposób może być kłopotliwe. Wynika to z faktu, że wszyscy muszą spotkać się o tej samej porze, a harmonogramy niektórych członków zespołu na to nie pozwalają.

Aby szybko uzgodnić termin, organizator spotkania może skorzystać z oprogramowania do tworzenia ankiet, aby ustalić, kiedy wszyscy będą mieli czas na spotkanie. Narzędzie do tworzenia ankiet pozwoli ograniczyć opóźnienia w realizacji projektów, zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę w zespole. Doodle, jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi do planowania spotkań, oferuje tę funkcję tworzenia ankiet, która może potencjalnie zwiększyć Twoje przychody i możliwości realizacji większej liczby projektów.

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Członkowie zespołu badawczego korzystający z funkcji „Group Poll”

Organizowanie spotkań z wszystkimi członkami zespołu może stanowić wyzwanie, ponieważ każdy z nich ma swoje obowiązki. Jednak Doodle ułatwia ten proces dzięki Group Polls . Możesz wysłać Group Poll do wszystkich członków swojego zespołu, aby wskazali datę i godzinę, w której są dostępni na spotkanie.

Wykorzystaj wyniki ankiety, aby wybrać termin i poinformować o nim swój zespół. Zauważyłeś, że nie było żadnych zbędnych wymian wiadomości? Właśnie tyle kłopotów może zaoszczędzić Ci narzędzie do planowania spotkań dla zespołów.

Group Polls are easy to set up, but to create one you need a Doodle account – which is easy to do.

Zaloguj się, a przejdziesz do pulpitu nawigacyjnego. Kliknij „Utwórz”, a następnie „Group Poll”. Wybierz nazwę spotkania, dodaj opis oraz kilka opcji terminów, aby członkowie zespołu mogli wybrać te, które im najbardziej odpowiadają. Po utworzeniu ankiety wyślij ją do nich i poczekaj na ich odpowiedzi.

Ta funkcja oprogramowania do planowania zwiększa wydajność w miejscu pracy, pozwalając pracownikom zaoszczędzić czas. Członkowie zespołu muszą jedynie odpowiedzieć w ankiecie, podając dogodny dla siebie termin, zamiast wysyłać wiadomości lub nawiązywać rozmowy telefoniczne.

Łatwe planowanie wizyt

Dzięki oprogramowaniu do planowania spotkań, takiemu jak Doodle, możesz szybko umówić się na spotkanie z członkami swojego zespołu.

Jeśli jako kierownik projektu chcesz omówić z całym zespołem nowy kierunek realizacji trwającego projektu, możesz zorganizować spotkanie jeszcze tego samego dnia. Dotyczy to sytuacji, gdy Twój zespół pracuje w tym samym miejscu, zdalnie lub w różnych strefach czasowych.

Utwórz Group Poll, wyślij ją do całego zespołu i poproś członków zespołu, aby potraktowali ją jako sprawę pilną. Na podstawie ich odpowiedzi będziesz mógł ustalić, kiedy zaplanować spotkanie. Tworzenie ankiet sprawia, że zarządzanie zespołem staje się bardziej wydajne i łatwiejsze.

Doodle to idealne narzędzie do planowania spotkań dla zespołów, ponieważ jest przyjazne dla użytkownika i oferuje wiele funkcji usprawniających współpracę w miejscu pracy. Można utworzyć Booking Page za pomocą internetowego narzędzia do planowania spotkań, aby wysłać je do klientów, współpracowników i członków zespołu, tak aby mogli wybrać termin spotkania z Tobą z listy dostępnych terminów.

Pozwala to zaoszczędzić czas i wysiłek oraz ogranicza liczbę wiadomości, które wszystkie strony muszą wysłać, aby umówić się na spotkanie. Tworzenie ankiet i planowanie spotkań online przynosi korzyści zarówno w przypadku spotkań dużych zespołów, jak i rozmów indywidualnych.

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Integracja narzędzi do wideokonferencji i narzędzi zwiększających wydajność

Możesz zintegrować platformy do wideokonferencji, takie jak Microsoft Teams i Zoom, z oprogramowaniem do planowania spotkań Doodle, co ułatwi organizowanie wirtualnych spotkań.

Podczas konfigurowania Booking Page wybierz preferowaną platformę do wideokonferencji, a system automatycznie wygeneruje link umożliwiający uczestnikom dołączenie do spotkania.

Dzięki integracji kalendarza w serwisie Doodle możesz dodać do swojego konta wiele kalendarzy internetowych. Dzięki temu wszystkie nadchodzące wydarzenia zostaną zsynchronizowane na jednej platformie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego spotkania. Pozwala to również uniknąć przeładowania harmonogramu i konieczności przekładania niektórych spotkań.

Korzystanie z narzędzia do planowania w kalendarzu, które pomaga uporządkować Twoje wydarzenia, sprawia, że stajesz się niezawodnym członkiem zespołu, ponieważ zawsze pojawisz się na zaplanowanych spotkaniach.

Doodle obsługuje również integracja z platformami zwiększającymi wydajność takie jak Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 i Zapier. Ta funkcja przyczynia się do przyspieszenia procesów roboczych i usprawnienia współpracy zespołowej.

Chcesz umówić się na spotkanie, gdy nie ma Cię przy biurku? Żaden problem. Strona serwisu Doodle, dostosowana do urządzeń mobilnych, pozwala zarządzać harmonogramem z dowolnego miejsca – bez konieczności pobierania aplikacji.

Wystarczy otworzyć serwis Doodle w przeglądarce telefonu lub tabletu i utworzyć Group Poll, klikając ikonę „+”. Możesz dodać tytuł, opis, lokalizację, szczegóły dotyczące wideokonferencji oraz dostępne przedziały czasowe – tak samo jak na komputerze.

Udostępnij ankietę członkom zespołu i na podstawie odpowiedzi wybierz najlepszy termin. Możesz również planować spotkania zespołowe lub indywidualne za pomocą Booking Page lub Doodle 1:1 — wszystko to bezpośrednio z przeglądarki w telefonie. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, masz do dyspozycji te same funkcje, elastyczność i łatwość obsługi, co w wersji internetowej.