Zobacz, co nas czeka
Nowy system operacyjny czasu
System dla osób i zespołów, które chcą przestać dryfować i zacząć samodzielnie planować swoje dni →
Dla grup
Znajdź termin, który najbardziej odpowiada wszystkim członkom Twojej grupy.
Umożliw uczestnikom zapisywanie się na warsztaty, webinaria lub wydarzenia i pozwól im wybrać, w których chcieliby wziąć udział.
Dla osób fizycznych
Przedstaw listę dostępnych terminów, a klient wybierze ten, który mu odpowiada.
Wystarczy raz skonfigurować Booking Page, udostępnić link i pozwolić klientom rezerwować terminy u Ciebie za pomocą kilku kliknięć.
Funkcje
Planuj mądrzej, łącząc narzędzia, z których korzystasz na co dzień.
Płatności są pobierane automatycznie w miarę rezerwacji Twojego czasu.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych dzięki rozwiązaniom na poziomie korporacyjnym.