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Połącz swój kalendarz

Czas wideo: 1 minut
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Woman with mobile in hand

Wykorzystaj w pełni możliwości planowania

Dzięki połączeniu Twojego kalendarza z serwisem Doodle już nigdy nie zdarzy Ci się zaplanować dwóch spotkań w tym samym czasie ani przegapić spotkania.

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