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Skonfiguruj stronę rezerwacji

Czas wideo: 8 minut
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Zaktualizowano: 20 lip 2026

Man with calendar

Dowiedz się, jak odmienić swój dzień

Dzięki stronie rezerwacji możesz zautomatyzować zarządzanie harmonogramem, żeby skupić się na ważniejszych sprawach. W tym filmiku pokażemy Ci, jak skonfigurować i korzystać ze wszystkich funkcji, jakie oferuje strona rezerwacji.

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