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Videor

Skapa en bokningssida

Video Time: 8 minutes
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Updated: 20 juli 2026

Man with calendar

Lär dig hur du kan förändra din dag

Med Booking Page kan du automatisera din schemaläggning så att du kan ägna dig åt viktigare saker. I den här videon går vi igenom hur du konfigurerar och använder alla funktioner som Booking Page har att erbjuda.

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