Jako lider biznesowy zdajesz sobie sprawę, jak ważne są spotkania dla zintegrowania zespołu, podejmowania decyzji i dalszego rozwoju firmy. Jednak przy tak wielu obowiązkach skuteczne planowanie spotkań jest jednym z największe wyzwania dla większości dyrektorów generalnych i członków kierownictwa wyższego szczebla opanować. Jak więc możemy znaleźć czas dla zapracowanych liderów?

Zgodnie z ankieta przeprowadzona wśród pracowników przez Uniwersytet Karoliny Północnej , większość respondentów stwierdziła, że aż jedna trzecia spotkań była nieproduktywna. To wskazuje na kolejną ważną kwestię. Każdy w organizacji – a nie tylko osoby na wyższych stanowiskach – musi jak najlepiej wykorzystywać swój czas.

Narzędzia do ustalania terminów, takie jak Doodle, to tylko jeden ze sposobów, dzięki którym ludzie mogą ograniczyć hałas i odzyskać większą kontrolę nad swoim dniem , ale żeby jeszcze bardziej Ci pomóc, oto kilka wskazówek dotyczących produktywności dla zapracowanych liderów, dzięki którym staniesz się mistrzem planowania.

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Zacznij od jasno określonego celu

Zanim w ogóle zaczniesz planować spotkanie, poświęć chwilę na zastanów się, jaki jest cel spotkania oraz co chcesz osiągnąć. Pomoże ci to ustalić, kto powinien wziąć w tym udział i ile czasu będzie to wymagało.

Jednym z najlepszych sposobów jest przygotowanie zarysu spotkania. Różni się on nieco od porządku obrad, ponieważ polega raczej na określeniu lub wspólnym omówieniu ogólnych oczekiwań, celów i zadań. Nie musi to być nic formalnego ani czasochłonnego, ale pozwoli ci zorientować się, co należy osiągnąć.

Zaproś odpowiednie osoby

Nie każde spotkanie musi obejmować cały zespół. Zastanów się, kto naprawdę powinien w nim uczestniczyć, biorąc pod uwagę jego wiedzę specjalistyczną, wkład w dyskusję lub uprawnienia decyzyjne. Zaproszenie zbyt wielu osób może marnować czas i rozpraszać rozmowę , natomiast zaproszenie niewłaściwych osób może utrudnić postępy.

Planując spotkanie, zastanów się, kto wniesie do niego wartość dodaną, i zadbaj o to, by po jego zakończeniu były jasno określone kolejne kroki.

Ustal konkretny plan obrad

Gdy już wiesz, jaki jest cel spotkania i kto powinien w nim uczestniczyć, przygotuj szczegółowy porządek obrad zawierający jasno określone cele i zadania. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieć, jakie kwestie zostaną omówione i czego się od nich oczekuje. Zapewni to również, że spotkanie będzie przebiegało zgodnie z planem i nie zboczy na tematy niezwiązane z tematem przewodnim.

Ważne jest również, aby upewnić się, że poświęć chwilę na docenienie osiągnięć zespołu . Zarezerwuj w swoim harmonogramie kilka minut, aby pochwalić świetną pracę. Pomoże to zmotywować zespół i poprawi atmosferę spotkania.

Wybierz odpowiedni czas i miejsce

Planując spotkanie, weź pod uwagę dostępność wszystkich uczestników i wybierz termin, który odpowiada wszystkim. Właśnie w takich sytuacjach narzędzie takie jak Doodle może znacznie ułatwić ten proces. Jeśli chcesz zebrać grupę osób, spróbuj wysłać zaproszenie do Group Poll i ustalcie termin, który wszystkim odpowiada.

Zastanów się też nad miejscem spotkania oraz tym, czy dla owocnej dyskusji lepiej spotkać się osobiście, czy online. Na przykład sala konferencyjna może być lepszym rozwiązaniem dla większej grupy, podczas indywidualnego spotkania można by to zrobić w kawiarni.

Weź pod uwagę technologię

Z wideokonferencje stały się obecnie kluczowym elementem działalności większości firm , organizowanie spotkań z osobami, które nie znajdują się w tym samym miejscu co ty, jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jest to jedna z najlepszych technik zarządzania czasem, z której powinni korzystać zapracowani menedżerowie.

Może to być również świetne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub w celu zaproszenia zewnętrznych ekspertów do udziału w rozmowie. Należy tylko pamiętać o wcześniejszym przetestowaniu sprzętu, uwzględnić strefy czasowe oraz przekazać jasne wskazówki, aby spotkanie przebiegło sprawnie.

Dalsze działania po spotkaniu

Jednym z największych błędów, jakie ludzie popełniają podczas spotkań, jest brak działań następczych w związku z zadaniami i podjętymi decyzjami.

Po spotkaniu warto poświęcić chwilę na przejrzenie notatek i rozesłanie podsumowania omówionych kwestii, a także informacji o kolejnych krokach oraz o tym, kto ma co zrobić. To pomoże Niech wszyscy trzymają się wyznaczonego kursu i wywiązują się ze swoich obowiązków za ich wkład w realizację celów spotkania.

Skuteczny planowanie spotkań może być kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie Twojej firmy. Stosując się do tych wskazówek, możesz zadbać o to, by Twoje spotkania były produktywne, efektywne i przynosiły korzyści Twojemu zespołowi.