Czy korzystanie z internetowego narzędzia do ustalania terminów, takiego jak Doodle, zamiast alternatywnych metod, takich jak rozmowy telefoniczne czy e-maile, pozwala zaoszczędzić czas podczas ustalania terminów? Wielu z was, którzy korzystaliście z internetowego narzędzia do ustalania terminów, prawdopodobnie zgodziłoby się, że jest to zdecydowanie możliwe, jednak badanie eksperymentalne przeprowadzone w ramach pracy licencjackiej na ETH w Zurychu przedstawił dane potwierdzające tę tezę.

W ramach tego eksperymentu grupa Wybrano 96 osób do korzystania z serwisu Doodle oraz alternatywnych narzędzi do planowania spotkań aby zorganizować prywatną kolację dla 4–6 osób, spotkanie biznesowe dla 6–8 osób oraz prywatną kolację dla 10–15 osób.

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Ogólne wyniki planowania

Poniżej przedstawiono ogólne wyniki dotyczące ogólnych zachowań związanych z planowaniem.

Wymiana wiadomości jest największym czynnikiem pochłaniającym czas podczas planowania, a liczba iteracji i czas potrzebny na osiągnięcie wyniku rosną proporcjonalnie do liczby uczestników. Zauważono również, że płeć, wiek i wykształcenie nie mają wpływu na czas potrzebny do umówienia wizyty.

Szczegółowe wyniki planowania

Poniższe dane pokazują różnice w odniesieniu do wielkości czas potrzebny na ustalenie terminu przy korzystaniu z serwisu Doodle zamiast innych narzędzi do ustalania terminów.

Jak widać, Użytkownicy serwisu Doodle umawiają się na krótsze spotkania w czasie o ponad połowę krótszym niż osoby korzystające z innych narzędzi, a średnio oszczędzają około kwadransa (11–15 minut).

Nawet w większych grupach oszczędza się więcej czasu. Na przykład, Spotkanie lub wydarzenie z udziałem 10–15 osób można zaplanować za pomocą serwisu Doodle w około 45 minut, podczas gdy osoby niekorzystające z Doodle potrzebują na to od 1,5 do 2 godzin..

Więc następnym razem, gdy pomyślisz, że dzięki Doodle oszczędzasz czas, będziesz wiedzieć, że to nie tylko twoje wyobrażenie!