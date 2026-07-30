Går det att spara tid vid schemaläggning genom att använda ett onlineverktyg för schemaläggning, till exempel Doodle, istället för andra metoder som telefonsamtal, e-post och liknande? Många av er som har använt ett sådant verktyg skulle förmodligen säga att det definitivt är möjligt, men en experimentell studie som genomfördes som en del av ett kandidatarbete vid ETH Zürich har lagt fram uppgifter som styrker detta.

För detta experiment deltog en grupp av 96 personer valdes ut för att använda Doodle och andra verktyg för schemaläggning för att anordna en privat middag med 4–6 deltagare, ett affärsmöte med 6–8 deltagare och en privat middag med 10–15 deltagare.

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Övergripande resultat av schemaläggningen

Nedan redovisas de övergripande resultaten som observerades avseende det allmänna schemaläggningsbeteendet.

Kommunikationen fram och tillbaka är det som tar mest tid vid planeringen, och antalet iterationer och den tid som krävs för att växa i takt med antalet deltagare. Man konstaterade också att kön, ålder och utbildningsnivå inte har någon inverkan på hur lång tid det tar att boka en tid.

Detaljerade schemaläggningsresultat

Följande uppgifter belyser skillnaderna när det gäller mängden den tid som krävs för schemaläggning när man använder Doodle istället för andra schemaläggningsverktyg.

Som ni ser, Doodle-användare bokar in mindre möten på mindre än hälften av den tid som krävs för dem som använder andra verktyg, och i genomsnitt sparar de ungefär en kvart (11–15 minuter).

Till och med man sparar mer tid i större grupper. Till exempel, Ett möte eller en tillställning med 10–15 deltagare kan bokas på cirka 45 minuter med Doodle, medan de som inte använder Doodle behöver 1 1/2 till 2 timmar för att göra samma sak.

Så nästa gång du tror att du sparar tid med Doodle, vet du att det inte bara är något du inbillar dig!