É possível economizar tempo durante o agendamento utilizando uma ferramenta de agendamento on-line como o Doodle, em vez de ferramentas alternativas como chamadas telefônicas, e-mail, etc.? Muitos de vocês que usaram uma ferramenta de agendamento online provavelmente diriam que é definitivamente possível, mas um estudo experimental que foi realizado para uma tese de bacharelado em ETH Zurique forneceu dados que suportam este ponto.

Para esta experiência, um grupo de 96 pessoas foi selecionado para usar o Doodle e ferramentas de programação alternativas* para organizar um jantar privado com 4-6 participantes, uma reunião de negócios com 6-8 participantes, e um jantar privado com 10-15 participantes.

Resultados gerais da programação

A seguir estão incluídos os resultados gerais que foram observados em relação ao comportamento geral de programação.

A comunicação de ida e volta é a mais substancial matadora de tempo durante a programação, e o número de iterações e o tempo necessário para crescer bem junto com o número de participantes*. Também foi observado que gênero, idade e educação não têm impacto sobre o tempo que leva para se conseguir algo programado.

Resultados detalhados da programação

Os dados a seguir destacam as diferenças em relação à quantidade de tempo que é necessário para a programação ao utilizar o Doodle em vez de ferramentas alternativas de programação*.

Como você pode ver, Os usuários dooodle programam reuniões menores em menos da metade do tempo exigido pelas pessoas que usam outras ferramentas, e em média economizam cerca de um quarto de hora (11-15 minutos).

Ainda mais tempo é economizado em grupos maiores*. Por exemplo, uma reunião/evento com 10-15 participantes pode ser agendado em aproximadamente 45 minutos com o Doodle enquanto os não usuários do Doodle precisam de 1 1/2 a 2 horas para fazer a mesma coisa*.

Portanto, da próxima vez que você achar que está economizando tempo com Doodle, você saberá que não é só na sua cabeça!