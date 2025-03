Est-il possible de gagner du temps lors de la planification en utilisant un outil de planification en ligne tel que Doodle plutôt que des outils alternatifs tels que les appels téléphoniques, les courriels, etc. Beaucoup d'entre vous qui ont utilisé un outil de planification en ligne diraient probablement que c'est tout à fait possible, mais une étude expérimentale réalisée dans le cadre d'un travail de bachelor à la ETH Zurich a fourni des données pour étayer ce point.

Pour cette expérience, un groupe de 96 personnes a été sélectionné pour utiliser Doodle et des outils de planification alternatifs afin d'organiser un dîner privé avec 4-6 participants, une réunion d'affaires avec 6-8 participants, et un dîner privé avec 10-15 participants.

Résultats généraux de la planification

Vous trouverez ci-dessous les résultats généraux observés concernant le comportement global de planification.

La communication aller-retour est le facteur qui fait perdre le plus de temps lors de la planification, et le nombre d'itérations et le temps nécessaire à la planification augmentent en même temps que le nombre de participants. Il a également été noté que le sexe, l'âge et l'éducation n'ont pas d'impact sur le temps nécessaire pour planifier quelque chose.

Résultats détaillés de l'ordonnancement

Les données suivantes mettent en évidence les différences relatives à la quantité de temps nécessaire à la planification lorsque l'on utilise Doodle plutôt que d'autres outils de planification.

Comme vous pouvez le constater, les utilisateurs de Doodle planifient les petites réunions en moins de la moitié du temps requis par les personnes qui utilisent d'autres outils, et en moyenne, ils gagnent environ un quart d'heure (11-15 minutes).

Les groupes plus importants permettent de gagner encore plus de temps. Par exemple, une réunion/un événement avec 10 à 15 participants peut être programmé(e) en 45 minutes environ avec Doodle, alors que les non-utilisateurs de Doodle ont besoin de 1h30 à 2h pour faire la même chose.

Ainsi, la prochaine fois que vous penserez gagner du temps avec Doodle, vous saurez que ce n'est pas seulement dans votre tête !