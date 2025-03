È possibile risparmiare tempo durante la pianificazione utilizzando uno strumento di pianificazione online come Doodle piuttosto che strumenti alternativi come le telefonate, le e-mail, ecc. Molti di voi che hanno utilizzato uno strumento di pianificazione online probabilmente direbbero che è sicuramente possibile, ma uno studio sperimentale condotto per una tesi di laurea presso la ETH di Zurigo ha fornito dati a sostegno di questa tesi.

Per questo esperimento, un gruppo di 96 persone è stato selezionato per utilizzare Doodle e altri strumenti di pianificazione per organizzare una cena privata con 4-6 partecipanti, una riunione di lavoro con 6-8 partecipanti e una cena privata con 10-15 partecipanti.

Risultati generali della programmazione

Di seguito sono riportati i risultati generali osservati in merito al comportamento generale di pianificazione.

La comunicazione avanti e indietro è il principale fattore di perdita di tempo durante la pianificazione, mentre il numero di iterazioni e il tempo necessario crescono di pari passo con il numero di partecipanti. È stato inoltre osservato che il sesso, l'età e l'istruzione non hanno alcun impatto sul tempo necessario per ottenere una schedulazione.

Risultati dettagliati della programmazione

I dati seguenti evidenziano le differenze in relazione alla quantità di tempo necessario per la pianificazione quando si utilizza Doodle invece di strumenti di pianificazione alternativi.

Come si può notare, gli utenti di Doodle pianificano le riunioni più piccole in meno della metà del tempo richiesto da chi utilizza altri strumenti e, in media, risparmiano circa un quarto d'ora (11-15 minuti).

Si risparmia anche più tempo nei gruppi più grandi. Ad esempio, una riunione/evento con 10-15 partecipanti può essere programmata in circa 45 minuti con Doodle, mentre gli utenti che non utilizzano Doodle hanno bisogno di 1 ora e mezza o 2 ore per fare la stessa cosa.

Quindi la prossima volta che penserete di risparmiare tempo con Doodle, saprete che non è solo nella vostra testa!