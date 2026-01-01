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अध्ययन से पता चलता है कि शेड्यूलिंग में बिताया गया समय

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Group of people making toast

क्या फोन कॉल, ईमेल आदि जैसे वैकल्पिक तरीकों के बजाय Doodle जैसे ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करके शेड्यूलिंग में समय बचाना संभव है? आप में से कई जिन्होंने ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग किया है, संभवतः कहेंगे कि यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन एक प्रयोगात्मक अध्ययन जो एक स्नातक थीसिस के लिए किया गया था ETH ज्यूरिख इस बिंदु का समर्थन करने के लिए डेटा प्रदान किया है।

इस प्रयोग के लिए, एक समूह का Doodle और वैकल्पिक शेड्यूलिंग उपकरणों का उपयोग करने के लिए 96 लोगों का चयन किया गया। 4-6 प्रतिभागियों के साथ एक निजी रात्रिभोज, 6-8 प्रतिभागियों के साथ एक व्यावसायिक बैठक, और 10-15 प्रतिभागियों के साथ एक निजी रात्रिभोज का आयोजन करने के लिए।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

सामान्य अनुसूचन परिणाम

नीचे समग्र शेड्यूलिंग व्यवहार के संबंध में देखे गए सामान्य परिणाम दिए गए हैं।

आगे-पीछे होने वाली बातचीत शेड्यूलिंग के दौरान समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है, और प्रतिभागियों की संख्या के साथ-साथ बढ़ने के लिए आवश्यक पुनरावृत्तियों और समय की संख्यायह भी देखा गया कि लिंग, आयु और शिक्षा का किसी चीज़ को निर्धारित करने में लगने वाले समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

विस्तृत अनुसूचीकरण परिणाम

निम्नलिखित डेटा मात्रा के संबंध में अंतर को उजागर करता है। वैकल्पिक शेड्यूलिंग टूल के बजाय Doodle का उपयोग करते समय शेड्यूलिंग के लिए आवश्यक समय.

Detailed scheduling results

जैसा कि आप देख सकते हैं, Doodle उपयोगकर्ता अन्य उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों की तुलना में आधे से भी कम समय में छोटी बैठकें निर्धारित करते हैं।, और औसतन, वे लगभग पंद्रह मिनट (11-15 मिनट) बचाते हैं।

यहाँ तक कि बड़े समूहों में अधिक समय बचता है।. उदाहरण के लिए, Doodle के साथ 10-15 प्रतिभागियों वाली एक मीटिंग/इवेंट लगभग 45 मिनट में शेड्यूल की जा सकती है, जबकि गैर-Doodle उपयोगकर्ताओं को यही काम करने में डेढ़ से दो घंटे लगते हैं।बिंदु

तो अगली बार जब आपको लगे कि आप Doodle से समय बचा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है!

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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