Som företagsledare vet du hur viktiga möten är för att samla ditt team, fatta beslut och se till att företaget fortsätter att utvecklas. Men med så många krav på din tid är effektiv mötesplanering en av de de största utmaningarna för de flesta VD:ar och ledande befattningshavare att bemästra. Hur kan vi då avsätta tid åt upptagna ledare?

Enligt en en undersökning bland anställda genomförd av University of North Carolina , uppgav de flesta att så mycket som en tredjedel av mötena var improduktiva. Detta lyfter fram ytterligare en viktig punkt. Alla inom en organisation – inte bara de som innehar ledande befattningar – måste utnyttja sin tid på bästa sätt.

Schemaläggningsverktyg som Doodle är bara ett av flera sätt som människor kan minska bullret och få tillbaka mer kontroll över sin dag , men för att hjälpa dig ytterligare har vi här samlat några produktivitetstips för upptagna chefer som gör dig till en mästare på schemaläggning.

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Börja med ett tydligt syfte

Innan du ens börjar planera ett möte, ta dig tid att fundera över syftet med mötet och vad du vill uppnå. Detta hjälper dig att avgöra vilka som behöver vara delaktiga och hur mycket tid som krävs.

En av de bästa sakerna man kan göra är att ta fram en mötesöversikt. Den skiljer sig något från en dagordning, eftersom den i högre grad handlar om att fastställa eller diskutera övergripande förväntningar, mål och syften. Det behöver inte vara något formellt eller ta mycket tid, men det ger dig en uppfattning om vad ni behöver åstadkomma.

Bjud in rätt personer

Det är inte nödvändigt att hela teamet deltar i varje möte. Fundera över vilka som verkligen behöver vara med utifrån deras expertis, synpunkter eller beslutsbefogenheter. Att bjuda in för många personer kan slösa tid och försvaga samtalet , medan det kan bromsa framstegen om man inte bjuder in rätt personer.

När du planerar mötet, fundera på vilka som kommer att bidra till mötet och se till att det finns tydliga nästa steg när mötet är över.

Fastställ en konkret dagordning

När du vet vad syftet med mötet är och vilka som behöver delta, ska du utarbeta en konkret dagordning med tydliga mål och syften. Detta hjälper alla att förstå vad som ska diskuteras och vad som förväntas av dem. Det säkerställer också att mötet håller sig till ämnet och inte glider in på ämnen som inte har med saken att göra.

Det är också viktigt att se till att du ta dig tid att uppmärksamma lagets prestationer . Avsätt några minuter i dagordningen för att ge en eloge för ett bra arbete. Det bidrar till att motivera ditt team och skapa en positiv stämning under mötet.

Välj rätt tidpunkt och plats

När du planerar ett möte bör du ta hänsyn till alla deltagares tillgänglighet och välja en tid som passar alla. Här kan ett verktyg som Doodle förenkla processen. Om du behöver samla en grupp, Prova att skicka en inbjudan till en Group Poll och hitta en tid som passar alla.

Tänk också på platsen och om ni behöver träffas fysiskt eller online för att diskussionen ska bli givande. Ett konferensrum kan till exempel vara bättre för en större grupp, under ett enskilt möte skulle kunna äta på ett kafé.

Tänk på tekniken

Med Videokonferenser är numera en viktig del av de flesta företag , är det enklare än någonsin att hålla möten med personer som inte befinner sig på samma plats som du. Det är en av de bästa metoderna för tidshantering som upptagna chefer kan utnyttja.

Detta kan också vara ett utmärkt alternativ för team som arbetar på distans eller för att bjuda in externa experter att delta i diskussionen. Se bara till att testa tekniken i förväg, ta hänsyn till tidszoner och ge tydliga instruktioner för att säkerställa att mötet förlöper smidigt.

Uppföljning efter mötet

Ett av de största misstagen man kan göra när det gäller möten är att inte följa upp åtgärdspunkter och beslut.

Efter mötet bör du ta dig tid att gå igenom anteckningarna och skicka ut en sammanfattning av vad som diskuterades, samt vilka nästa steg som ska vidtas och vem som ska göra vad. Detta kommer att bidra till att Se till att alla håller sig på rätt spår och tar ansvar för deras insatser för att uppnå mötets mål.

Gäller mötesplanering kan vara en avgörande faktor för ditt företags framgång. Genom att följa dessa tips kan du se till att dina möten blir produktiva, effektiva och givande för ditt team.