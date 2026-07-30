Kreativitetsexperten Austin Kleon lever efter ett enkelt motto: Visa upp ditt arbete!

Många av Kleons egna kreativa förebilder, säger han , ”har gjort delandet till en del av sin vardag”. Att dela med sig av det man skapar uppmuntrar en att fokusera på – och uppskatta – processen lika mycket som slutprodukten; det öppnar upp för feedback och dialog; och i bästa fall underhåller och engagerar det andra. Och detta gäller precis lika mycket på arbetsplatsen som för den ensamma kreatören. Tack vare demodagar har ingenjörer och designers för vana att dela med sig av sitt arbete och sina pågående projekt till ett bredare team. Men vi tror att principen ”Visa ditt arbete” har tillämpningar även utanför dessa produktfokuserade team. Här delar vi med oss av en enkel justering och en stor idé för att få ditt team att känna sig bekvämt med att visa, dela och hylla sitt arbete.

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Lägg till prestationer på mötesagendan

Nästa gång ni har ett möte för hela personalen kan ni prova följande: avsätt 5 minuter i slutet av mötet för att lyfta fram framgångar. Det är ett tillfälle då ni kan uppmärksamma enskilda medarbetare som går utöver det vanliga eller team som har genomfört ett stort projekt. Använd gärna bilder och rekvisita om du kan – nöj dig inte med att bara gratulera grafikteamet till ett varumärkesförnyelseprojekt, utan visa upp det för resten av gruppen. Håll listan över prestationer kort och kom ihåg att lyfta fram olika team vid olika möten. Se också till att du har förberett dig i förväg, kanske genom att fråga teamledarna, istället för att be deltagarna att dela med sig av sina prestationer på plats. Om det görs på rätt sätt främjar denna enkla övning inte bara en kollektiv stolthet , ger det hela gruppen värdefull inblick i kollegornas arbete. Men om du verkligen vill ta ”att visa upp sitt arbete” till nästa nivå, prova följande:

Prova ett ”Show and Tell”-möte

Vad är en Presentationsmöte ? Tja, namnet säger egentligen allt: det är ett möte där olika team visar upp sitt arbete för gruppen. Att lägga till prestationer på mötesagendan är jättebra, men vid ett ”Show and Tell”-möte kan man gå djupare: det här är ett tillfälle då medarbetarna kan dela med sig av färdigt arbete eller pågående projekt, prata om prestationer de är stolta över eller projekt som har visat sig vara utmanande. Det går bra att fokusera på processen lika mycket som, eller till och med istället för, slutresultatet här: faktum är att det är bra att se hur andra lag fungerar lika bra som vad Deras bidrag kan skapa uppskattning och respekt mellan avdelningarna. En ”Show and Tell”-session är också ett utmärkt sätt att snabbt sätta folk in i nya system, till exempel en förenklad process för ledighetsansökan, genom en kort demonstration. Resultaten kan variera, men vi anser att detta mötesformat bör användas med måtta: istället för att lägga till det i din vanliga lista över uppdateringar och stand-up-möten, bör du då och då kalla till ett ”Show and Tell”-möte för att sätta fart på saker och ting . Kom ihåg att sätta en rimlig tidsgräns eller växla mellan grupperna – det här ska vara en trevlig sammankomst, inte ett maratonmöte!

Ibland behöver vi alla en påminnelse om att ta ett steg tillbaka, utvärdera vårt arbetssätt och känna stolthet över vad vi har åstadkommit – att göra det till en rutin på arbetsplatsen att visa upp sitt arbete är ett enkelt men effektivt sätt att uppmärksamma och fira alla slags framgångar.