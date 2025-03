O especialista em criatividade Austin Kleon vive de um simples mantra: Mostre seu trabalho!

Muitos dos próprios ídolos criativos de Kleon, ele diz, 'incorporaram o compartilhamento em sua rotina'. Compartilhar as coisas que você faz o encoraja a se concentrar e celebrar, tanto no processo quanto no produto; abre-lhe o feedback e o diálogo; e, na melhor das hipóteses, entretém e envolve outros. E isto é tão verdadeiro no local de trabalho quanto para o criativo solitário. Graças aos dias de demonstração, engenheiros e designers têm o hábito de compartilhar seu trabalho e seu trabalho em andamento com uma equipe mais ampla. Mas pensamos que o princípio "Mostre seu trabalho" tem aplicações além destas equipes focadas em produtos. Aqui compartilhamos um simples ajuste, e uma grande idéia, para que sua equipe se sinta confortável em mostrar, compartilhar e celebrar seu trabalho.

Adicione realizações à sua agenda de reuniões

Da próxima vez que você tiver uma reunião com todas as mãos, tente isto: alocar 5 minutos no final da reunião para realizações. Esta é uma janela onde você pode reconhecer indivíduos que estão indo além e acima ou equipes que fizeram um grande projeto. Use visuais e adereços aqui, se você puder - não apenas parabenize a equipe gráfica por um projeto de rebranding, mostre-o para o resto do grupo. Mantenha a lista de realizações curta, e lembre-se de destacar equipes diferentes em reuniões diferentes. E certifique-se de ter se preparado de antemão, talvez através de uma equipe de votação, em vez de pedir às pessoas que compartilhem suas conquistas no local. Feito bem, este simples exercício não apenas fomenta um sentimento coletivo de orgulho, mas dá a todo o grupo uma visão valiosa do trabalho de seus colegas. Mas se você realmente quer levar "mostrar seu trabalho" para o próximo nível, tente isto:

Tente uma reunião de Show and Tell

O que é uma Show and Tell Meeting? Bem, o nome praticamente diz tudo: é uma reunião onde diferentes equipes mostram seu trabalho para o grupo. Colocar realizações na agenda de sua reunião é ótimo, mas em um Show and Tell Meeting você pode ir mais fundo: este é um momento em que os funcionários podem compartilhar o trabalho acabado ou em processo; falar sobre realizações das quais eles se orgulham ou projetos que se mostraram desafiadores. É bom focar no processo, bem como, ou até mesmo no resultado final: de fato, ver como outras equipes trabalham, bem como como que *eles contribuem podem criar apreciação e respeito entre departamentos. Um show and tell também é uma ótima maneira de colocar as pessoas em dia com novos sistemas, como um processo simplificado de aplicação de licenças, através de uma rápida demonstração. Sua quilometragem pode variar, mas achamos que este é um formato de reunião melhor utilizado com parcimônia: em vez de adicioná-lo em sua lista regular de atualizações e stand-ups, ligue para a reunião ocasional Show and Tell para shake things up. Lembre-se de estabelecer um limite de tempo sensato ou rotacionar equipes - esta deve ser uma reunião divertida, não uma reunião maratona!

De vez em quando, todos nós precisamos de um lembrete para recuar, avaliar nosso processo e ter orgulho do que alcançamos - tornar uma prática no local de trabalho mostrar seu trabalho é uma maneira simples, porém eficaz, de reconhecer e celebrar todos os tipos de realizações.