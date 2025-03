L'esperto di creatività Austin Kleon vive secondo un semplice mantra: mostra il tuo lavoro!

Molti degli idoli creativi di Kleon, dice, "hanno integrato la condivisione nella loro routine". Condividere le cose che fate vi incoraggia a concentrarvi e a celebrare il processo tanto quanto il prodotto; vi apre al feedback e al dialogo e, nel migliore dei casi, diverte e coinvolge gli altri. E questo vale tanto per il posto di lavoro quanto per il creativo solitario. Grazie ai demo day, ingegneri e progettisti hanno l'abitudine di condividere il loro lavoro e i loro lavori in corso con un team più ampio. Ma pensiamo che il principio "Mostra il tuo lavoro" abbia applicazioni che vanno al di là di questi team incentrati sui prodotti. Qui condividiamo una semplice modifica e una grande idea per mettere il vostro team a proprio agio nel mostrare, condividere e celebrare il proprio lavoro.

Aggiungete i risultati all'ordine del giorno delle riunioni

La prossima volta che avete una riunione di tutte le mani, provate a fare così: assegnate 5 minuti alla fine della riunione per i risultati ottenuti. Si tratta di una finestra in cui si possono riconoscere le persone che stanno andando oltre o i team che hanno portato a termine un grande progetto. Se possibile, utilizzate immagini e oggetti di scena: non limitatevi a congratularvi con il team grafico per il progetto di rebranding, ma mostratelo al resto del gruppo. Mantenete breve l'elenco dei risultati ottenuti e ricordate di dare risalto a diversi team in riunioni diverse. Assicuratevi inoltre di esservi preparati in anticipo, magari interpellando i responsabili dei team, piuttosto che chiedere alle persone di condividere i loro risultati sul momento. Se fatto bene, questo semplice esercizio non solo favorisce un senso di orgoglio collettivo, ma offre a tutto il gruppo una preziosa visione del lavoro dei colleghi. Ma se volete davvero portare il "mostrare il vostro lavoro" a un livello superiore, provate questo:

Provate una riunione "Mostra e racconta

Che cos'è una Riunione Show and Tell? Il nome dice già tutto: si tratta di una riunione in cui i diversi team mostrano il loro lavoro al gruppo. Inserire i risultati nell'agenda delle riunioni è ottimo, ma in una riunione Show and Tell si può andare più a fondo: è un momento in cui i dipendenti possono condividere i lavori finiti o quelli in corso, parlare dei risultati di cui sono orgogliosi o dei progetti che si sono rivelati impegnativi. È bene concentrarsi sul processo oltre che, o addirittura al posto del risultato finale: infatti, vedere come lavorano gli altri team oltre che cosa contribuiscono può creare apprezzamento e rispetto tra i reparti. Uno show and tell è anche un ottimo modo per aggiornare le persone su nuovi sistemi, come un processo semplificato di richiesta di ferie, attraverso una rapida dimostrazione. Il vostro chilometraggio può variare, ma noi pensiamo che questo sia un formato di riunione da usare con parsimonia: piuttosto che aggiungerlo alla vostra lista regolare di aggiornamenti e stand-up, convocate una riunione occasionale di Show and Tell per sciogliere la situazione. Ricordate di fissare un limite di tempo ragionevole o di far ruotare i team: dovrebbe essere un incontro divertente, non una maratona!

Ogni tanto tutti noi abbiamo bisogno di un promemoria per fare un passo indietro, valutare il nostro processo ed essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto: fare in modo che il lavoro venga mostrato sul posto di lavoro è un modo semplice ma efficace per riconoscere e celebrare tutti i tipi di risultati.