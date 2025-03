L'expert en créativité Austin Kleon vit selon un mantra simple : montrez votre travail !

Bon nombre des idoles créatives de Kleon il dit, "ont intégré le partage dans leur routine". Partager les choses que vous faites vous encourage à vous concentrer sur, et à célébrer, le processus autant que le produit ; cela vous ouvre aux réactions et au dialogue ; et, dans le meilleur des cas, cela divertit et engage les autres. Et cela est tout aussi vrai sur le lieu de travail que pour le créatif solitaire. Grâce aux journées de démonstration, les ingénieurs et les concepteurs ont pris l'habitude de partager leur travail et leurs travaux en cours avec une équipe plus large. Mais nous pensons que le principe "Montrez votre travail" a des applications au-delà de ces équipes centrées sur le produit. Nous partageons ici une simple modification, et une grande idée, pour que votre équipe soit à l'aise avec l'idée de montrer, partager et célébrer son travail.

Ajoutez les réalisations à l'ordre du jour de vos réunions

La prochaine fois que vous organisez une réunion générale, essayez ceci : consacrez 5 minutes à la fin de la réunion aux réalisations. Il s'agit d'une fenêtre où vous pouvez reconnaître les personnes qui se surpassent ou les équipes qui ont mené à bien un grand projet. Utilisez des supports visuels et des accessoires si vous le pouvez - ne vous contentez pas de féliciter l'équipe graphique pour son projet de changement de marque, montrez-le au reste du groupe. La liste des réalisations doit être courte et n'oubliez pas de mettre en avant différentes équipes lors de différentes réunions. Et assurez-vous que vous vous êtes préparé à l'avance, peut-être en interrogeant les chefs d'équipe, plutôt que de demander aux gens de partager leurs réalisations sur le champ. Bien fait, ce simple exercice favorise non seulement un sentiment de fierté collective, mais il donne à l'ensemble du groupe un aperçu précieux du travail de ses collègues. Mais si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure en matière de présentation de votre travail, essayez ceci :

Essayez une réunion de présentation et de discussion

Qu'est-ce qu'une Show and Tell Meeting ? Eh bien, le nom dit à peu près tout : c'est une réunion où différentes équipes montrent leur travail au groupe. Ajouter des réalisations à l'ordre du jour de votre réunion, c'est bien, mais dans une réunion de présentation et de discussion, vous pouvez aller plus loin : c'est le moment où les employés peuvent partager les travaux terminés ou en cours, parler des réalisations dont ils sont fiers ou des projets qui se sont avérés difficiles. Il n'y a pas de mal à mettre l'accent sur le processus aussi bien que sur le résultat final, voire même à la place de celui-ci : en fait, le fait de voir comment les autres équipes travaillent ainsi que *ce qu'elles apportent peut susciter l'appréciation et le respect entre les départements. Un show and tell est également un excellent moyen de mettre les gens au courant des nouveaux systèmes, comme un processus de demande de congé simplifié, par le biais d'une démonstration rapide. Plutôt que de l'ajouter à votre liste habituelle de mises à jour et d'entretiens, organisez de temps en temps une réunion de présentation et de discussion pour bousculer les choses. N'oubliez pas de fixer une limite de temps raisonnable ou de faire tourner les équipes - il doit s'agir d'une réunion amusante, pas d'un marathon !

De temps en temps, nous avons tous besoin d'un rappel pour prendre du recul, évaluer notre processus et être fiers de ce que nous avons accompli - faire de la présentation de son travail une pratique sur le lieu de travail est un moyen simple mais efficace de reconnaître et de célébrer toutes sortes de réalisations.