Austin Kleon, experto en creatividad, sigue un sencillo mantra: ¡Muestra tu trabajo!

Muchos de los ídolos creativos de Kleon (https://www.themarginalian.org/2014/03/12/austin-kleon-show-your-work/), "han incorporado el compartir a su rutina". Compartir lo que haces te anima a centrarte en el proceso y a celebrarlo tanto como el producto; te abre a la retroalimentación y al diálogo; y, en el mejor de los casos, entretiene e involucra a los demás. Y esto es tan cierto en el lugar de trabajo como para el creativo solitario. Gracias a los días de demostración, los ingenieros y diseñadores tienen la costumbre de compartir su trabajo y su trabajo en curso con un equipo más amplio. Pero creemos que el principio de "enseña tu trabajo" tiene aplicaciones más allá de estos equipos centrados en el producto. Aquí compartimos un sencillo ajuste y una gran idea para que tu equipo se sienta cómodo mostrando, compartiendo y celebrando su trabajo.

Añada logros a su agenda de reuniones

La próxima vez que celebre una reunión de todos los miembros del equipo, pruebe lo siguiente: dedique 5 minutos al final de la reunión a los logros. Se trata de una ventana en la que puede reconocer a las personas que van más allá o a los equipos que han llevado a cabo un gran proyecto. Si puede, utilice elementos visuales y de atrezzo: no se limite a felicitar al equipo gráfico por un proyecto de renovación de marca, muéstreselo al resto del grupo. Haz que la lista de logros sea breve y recuerda destacar a los distintos equipos en reuniones diferentes. Y asegúrate de que te has preparado de antemano, quizás sondeando a los jefes de equipo, en lugar de pedirles que compartan sus logros sobre la marcha. Si se hace bien, este sencillo ejercicio no sólo fomenta un sentimiento colectivo de orgullo, sino que ofrece a todo el grupo una valiosa perspectiva del trabajo de sus compañeros. Pero si de verdad quieres llevar "enseñar tu trabajo" al siguiente nivel, prueba esto:

Try a Show and Tell Meeting

¿Qué es una Reunión de mostrar y contar? Bueno, el nombre lo dice todo: es una reunión en la que diferentes equipos muestran su trabajo al grupo. Incluir los logros en el orden del día de la reunión está muy bien, pero en una reunión de "mostrar y contar" se puede profundizar más: es un momento en el que los empleados pueden compartir el trabajo terminado o en curso, hablar de los logros de los que se sienten orgullosos o de los proyectos que han supuesto un reto. Está bien centrarse en el proceso, así como en el resultado final, o incluso en lugar de éste: de hecho, ver cómo trabajan otros equipos, así como qué aportan, puede generar aprecio y respeto entre departamentos. También es una buena forma de poner al día a los empleados sobre nuevos sistemas, como un proceso simplificado de solicitud de permisos, mediante una demostración rápida. Cada cual elige el formato que prefiere, pero nosotros creemos que es mejor utilizarlo con moderación: en lugar de añadirlo a la lista habitual de actualizaciones y reuniones de pie, convoque de vez en cuando una reunión de "mostrar y contar" para agitar las cosas. Recuerde establecer un límite de tiempo razonable o rotar los equipos: debe ser una reunión divertida, no un maratón.

De vez en cuando, todos necesitamos un recordatorio para dar un paso atrás, evaluar nuestro proceso y sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido: convertir en una práctica en el lugar de trabajo el mostrar tu trabajo es una forma sencilla pero eficaz de reconocer y celebrar todo tipo de logros.