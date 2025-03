Kreativitetsekspert Austin Kleon lever efter et enkelt mantra: Vis dit arbejde!

Mange af Kleons egne kreative idoler,siger han, "har indbygget deling i deres rutine". At dele de ting, du laver, opmuntrer dig til at fokusere på og fejre processen lige så meget som produktet; det åbner dig op for feedback og dialog; og i bedste fald underholder og engagerer det andre. Og det gælder lige så meget på arbejdspladsen som for den kreative enspænder. Takket være demodage har ingeniører og designere vænnet sig til at dele deres arbejde og deres igangværende arbejde med et større team. Men vi mener, at princippet om "Vis dit arbejde" kan anvendes uden for disse produktfokuserede teams. Her deler vi en enkel justering og en stor idé, der kan få dit team til at blive fortrolig med at vise, dele og fejre deres arbejde.

Tilføj resultater til din mødedagsorden

Næste gang du holder et møde for alle medarbejdere, så prøv dette: Afsæt 5 minutter i slutningen af mødet til resultater. Dette er et vindue, hvor du kan anerkende personer, der gør mere end det sædvanlige, eller hold, der har gennemført et stort projekt. Brug visuelt materiale og rekvisitter her, hvis du kan - lykønn ikke bare det grafiske team med et rebrandingprojekt, men vis det til resten af gruppen. Hold listen over resultater kort, og husk at sætte fokus på forskellige teams på forskellige møder. Og sørg for at have forberedt dig på forhånd, f.eks. ved at spørge teamledere, i stedet for at bede folk om at fortælle om deres resultater på stedet. Hvis denne enkle øvelse er godt udført, skaber den ikke blot en kollektiv følelse af stolthed, men giver hele gruppen værdifuld indsigt i kollegernes arbejde. Men hvis du virkelig ønsker at tage "at vise dit arbejde" til det næste niveau, så prøv dette:

Prøv et show and tell-møde

Hvad er et Show and Tell Meeting? Navnet siger det hele: Det er et møde, hvor forskellige teams viser deres arbejde for gruppen. Det er fint at sætte resultater på dagsordenen for et møde, men på et Show and Tell-møde kan du gå dybere: Dette er et tidspunkt, hvor medarbejderne kan dele færdigt arbejde eller arbejde undervejs, tale om resultater, de er stolte af, eller projekter, der har vist sig at være udfordrende. Det er fint at fokusere på processen såvel som eller endda i stedet for slutresultatet her: Faktisk kan det at se hvordan andre teams arbejder såvel som hvad de bidrager med skabe anerkendelse og respekt mellem afdelingerne. En show and tell er også en god måde at sætte folk ind i nye systemer, som f.eks. en strømlinet ansøgningsproces for ferie, gennem en hurtig demonstration. Det kan være forskelligt, men vi mener, at dette er et mødeformat, der bedst bruges sparsomt: i stedet for at tilføje det til din regelmæssige liste af opdateringer og stand-ups, så indkald til et lejlighedsvis Show and Tell-møde for at skubbe tingene op. Husk at sætte en fornuftig tidsbegrænsning eller rotere på hold - det skal være et sjovt møde, ikke et maratonmøde!

Indimellem har vi alle brug for en påmindelse om at træde tilbage, evaluere vores proces og være stolte af det, vi har opnået - at gøre det til en arbejdspladspraksis at vise sit arbejde er en enkel, men effektiv måde at anerkende og fejre alle former for resultater på.