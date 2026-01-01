रचनात्मकता विशेषज्ञ ऑस्टिन क्लोन एक सरल मंत्र पर चलते हैं: अपना काम दिखाओ!

क्लियोन के अपने कई रचनात्मक आदर्श, वह कहता है , 'शेयर करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है'। आप जो बनाते हैं उसे साझा करने से आप उत्पाद के साथ-साथ प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं; यह आपको प्रतिक्रिया और संवाद के लिए खुला रखता है; और, सर्वोत्तम स्थिति में, यह दूसरों का मनोरंजन करता है और उन्हें व्यस्त रखता है। और यह कार्यस्थल में उतना ही सच है जितना कि एक अकेले रचनाकार के लिए। डेमो डेज़ की बदौलत, इंजीनियर और डिजाइनर अपने काम और प्रगति पर चल रहे काम को एक बड़ी टीम के साथ साझा करने की आदत में हैं। लेकिन हमें लगता है कि 'अपना काम दिखाएँ' सिद्धांत का दायरा इन उत्पाद-केंद्रित टीमों से कहीं आगे तक जाता है। यहाँ हम आपकी टीम को अपना काम दिखाने, साझा करने और उसका जश्न मनाने में सहज बनाने के लिए एक सरल बदलाव और एक बड़ा विचार साझा कर रहे हैं।

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अपनी बैठक के एजेंडा में उपलब्धियाँ जोड़ें

अगली बार जब आप सभी की बैठक करें, तो यह आजमाएँ: बैठक के अंत में उपलब्धियों के लिए 5 मिनट आवंटित करें। यह एक ऐसा अवसर है जहाँ आप उन व्यक्तियों को सराह सकते हैं जो उम्मीद से बढ़कर काम कर रहे हैं या उन टीमों को जिन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। यदि संभव हो तो यहाँ दृश्यात्मक सामग्री और प्रॉप्स का उपयोग करें – सिर्फ ग्राफिक्स टीम को रीब्रांडिंग प्रोजेक्ट के लिए बधाई न दें, बल्कि इसे समूह के बाकी सदस्यों को दिखाएँ। उपलब्धियों की सूची छोटी रखें, और याद रखें कि अलग-अलग बैठकों में अलग-अलग टीमों को प्रमुखता दें। और सुनिश्चित करें कि आपने पहले से तैयारी कर ली है, शायद टीम लीड्स से पूछकर, बजाय इसके कि लोगों से मौके पर ही अपनी उपलब्धियाँ साझा करने के लिए कहें। अगर यह सही तरीके से किया जाए, तो यह सरल अभ्यास न केवल एक को बढ़ावा देता है गौरव की सामूहिक भावना , यह पूरे समूह को उनके सहकर्मियों के काम में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेकिन अगर आप वास्तव में 'अपना काम दिखाने' को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इसे आजमाएँ:

एक दिखाओ और बताओ बैठक आजमाएँ

क्या है दिखाओ और बताओ बैठक ? खैर, नाम ही सब कुछ कह देता है: यह एक ऐसी बैठक है जहाँ विभिन्न टीमें अपना काम समूह के सामने दिखाती हैं। अपनी बैठक के एजेंडा में उपलब्धियों को जोड़ना अच्छा है, लेकिन एक 'शो एंड टेल' मीटिंग में आप और गहराई में जा सकते हैं: यह वह समय है जब कर्मचारी तैयार काम या चल रहे काम को साझा कर सकते हैं; उन उपलब्धियों के बारे में बात कर सकते हैं जिन पर उन्हें गर्व है या उन परियोजनाओं के बारे में जो चुनौतीपूर्ण साबित हुई हैं। यहाँ अंतिम परिणाम के साथ-साथ, या उसके बजाय, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना भी ठीक है: वास्तव में, देखना कैसे अन्य टीमें भी उतना ही अच्छा काम करती हैं क्या वे योगदान विभागों के बीच सराहना और सम्मान पैदा कर सकते हैं। एक शो एंड टेल नए सिस्टम, जैसे सुव्यवस्थित अवकाश आवेदन प्रक्रिया, के बारे में लोगों को त्वरित डेमो के माध्यम से अपडेट करने का भी एक शानदार तरीका है। आपका अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि यह एक ऐसा मीटिंग प्रारूप है जिसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए: अपनी नियमित अपडेट और स्टैंड-अप मीटिंग्स में इसे शामिल करने के बजाय, कभी-कभार 'शो एंड टेल' मीटिंग बुलाएं चीजों में हलचल मचाना एक उचित समय सीमा तय करना या टीमों को बदलना याद रखें – यह एक मज़ेदार मिलन होना चाहिए, मैराथन बैठक नहीं!

समय-समय पर हम सभी को एक कदम पीछे हटकर अपनी प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने की याद दिलाने की आवश्यकता होती है – अपने काम को दिखाना एक कार्यस्थल अभ्यास है जो सभी प्रकार की उपलब्धियों को स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है।