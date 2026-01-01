Austin Kleon, ekspert w dziedzinie kreatywności, kieruje się prostą zasadą: Pokaż swoje prace!

Wielu z idoli twórczych samego Kleona, mówi , „włączyli dzielenie się do swojej codziennej rutyny”. Dzielenie się tym, co się tworzy, zachęca do skupiania się na samym procesie – i doceniania go – w takim samym stopniu, jak na samym produkcie; otwiera na opinie i dialog; a w najlepszym przypadku dostarcza rozrywki i angażuje innych. Dotyczy to w równym stopniu środowiska pracy, jak i samotnych twórców. Dzięki dniom prezentacji inżynierowie i projektanci mają w zwyczaju dzielić się swoją pracą oraz projektami w trakcie realizacji z szerszym zespołem. Uważamy jednak, że zasada „Pokaż swoją pracę” ma zastosowanie nie tylko w zespołach skupionych na produktach. Przedstawiamy tutaj jedną prostą zmianę i jeden wielki pomysł, które pomogą Twojemu zespołowi poczuć się swobodnie w pokazywaniu, dzieleniu się i docenianiu swojej pracy.

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Dodaj osiągnięcia do porządku obrad spotkania

Następnym razem, gdy odbędzie się spotkanie z udziałem wszystkich pracowników, spróbuj tego: na koniec spotkania przeznacz 5 minut na omówienie osiągnięć. Jest to okazja, by docenić osoby, które wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, lub zespoły, którym udało się zrealizować duży projekt. Jeśli to możliwe, wykorzystajcie w tym celu materiały wizualne i rekwizyty – nie ograniczajcie się do gratulacji dla zespołu graficznego za projekt rebrandingu, ale pokażcie go reszcie grupy. Lista osiągnięć powinna być krótka, a na różnych spotkaniach warto zwracać uwagę na różne zespoły. Pamiętaj też, aby przygotować się wcześniej, na przykład przeprowadzając ankietę wśród kierowników zespołów, zamiast prosić pracowników o dzielenie się swoimi osiągnięciami na bieżąco. Dobrze przeprowadzone, to proste ćwiczenie nie tylko sprzyja wspólne poczucie dumy , dzięki czemu cała grupa zyskuje cenny wgląd w pracę swoich współpracowników. Jeśli jednak naprawdę chcesz przenieść „prezentowanie swojej pracy” na wyższy poziom, spróbuj tego:

Spróbuj zorganizować spotkanie typu „pokaż i opowiedz”

Co to jest Spotkanie typu „pokaż i opowiedz” ? Cóż, nazwa właściwie mówi sama za siebie: to spotkanie, podczas którego różne zespoły prezentują swoje prace przed grupą. Wpisanie osiągnięć do porządku obrad spotkania to świetny pomysł, ale podczas spotkania typu „Pokaż i opowiedz” można pójść o krok dalej: jest to czas, w którym pracownicy mogą podzielić się ukończonymi zadaniami lub pracami w toku; opowiedzieć o osiągnięciach, z których są dumni, lub o projektach, które okazały się wyzwaniem. Warto skupić się tutaj zarówno na procesie, jak i na wyniku końcowym, a nawet zamiast na nim: w rzeczywistości obserwowanie jak inne zespoły radzą sobie równie dobrze jak co Ich wkład może przyczynić się do budowania wzajemnego uznania i szacunku między działami. Prezentacja typu „pokaż i opowiedz” to również świetny sposób na zapoznanie pracowników z nowymi systemami – takimi jak usprawniony proces składania wniosków urlopowych – poprzez krótką prezentację. Efekty mogą się różnić, ale uważamy, że jest to format spotkania, z którego najlepiej korzystać sporadycznie: zamiast włączać go do regularnego harmonogramu aktualizacji i spotkań stand-up, warto od czasu do czasu zwołać spotkanie typu „pokaż i opowiedz”, aby wprowadzić trochę ożywienia . Pamiętajcie, żeby ustalić rozsądny limit czasowy albo wprowadzić rotację zespołów – to powinno być przyjemne spotkanie, a nie maraton!

Od czasu do czasu każdy z nas potrzebuje przypomnienia, by zatrzymać się na chwilę, przeanalizować swoje działania i poczuć dumę z tego, co udało nam się osiągnąć – wprowadzenie w miejscu pracy zwyczaju prezentowania efektów swojej pracy to prosty, a jednocześnie skuteczny sposób na docenienie i świętowanie wszelkiego rodzaju osiągnięć.