Det finns mediokra möten och så finns det fruktansvärda möten – den sortens möten som får en att undra hur de ansvariga överhuvudtaget lyckades genomföra ett möte att dåligt. Tja, nu behöver du inte undra längre – här, i åtta enkla steg*, kommer Doodles idiotsäkra recept på ett riktigt uselt möte.

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#1 Om du är osäker, kalla till ett möte

Man kan inte hålla ett uselt möte utan att hålla ett möte. Och de allra sämsta mötena är de som förmodligen aldrig borde ha blivit möten från början. Så sätt igång och boka in möten! Har du en enkel fråga som du snabbt skulle kunna lösa i en chatttråd? Kalla till möte! Har du ett meddelande som du enkelt skulle kunna skicka ut via e-post? Kalla till möte! Helst ska du kalla till ett möte som får alla deltagare att undra: ”Vänta lite, varför var det här ett möte?”. Och på tal om deltagare…

#2 Ju fler, desto bättre

Det gäller för fester, allsång och Twister-spel – och det gäller definitivt för hemska möten! Om hälften av de du har bjudit in inte vet vad mötet handlar om och den andra hälften inte bryr sig, är du på rätt väg. Självklart ska du skulle kunna Man kan ju bara bjuda in några utvalda intressenter och be dem att vidarebefordra relevanta mötesresultat till sina team… men vad är det för kul med det?

#3 Tekniska problem är oundvikliga

Okej, kanske Du skulle kunna undvika dem genom att ta fem minuter innan mötet börjar för att ställa i ordning all din utrustning. Men varför beröva deltagarna upplevelsen av att se dig stirra tomt på en hög med kablar och svära tyst för dig själv tills någon från IT kommer till din undsättning och kopplar in projektorn? Det är sådant här som dåliga möten består av!

#4 Överraskande ämnen

Skapa en överraskningseffekt genom att inte skicka ut mötesagendan i förväg, så att deltagarna tvingas spontant formulera sina diskussionspunkter. Med detta enda listiga drag förvandlas ditt usla möte till en (ännu uslare) improviserad liveföreställning!

#5 Dagordningarna är ändå inte fasta

När du väl har överraskat alla med din överraskningsagenda kommer du att vilja avvika från den. Avvikelser och distraktioner är toppen – sidospår är till för att följas. Efter ungefär femton minuters diskussion som inte har med ämnet att göra kanske du märker att deltagarna mumlar och sitter och viftar med benen – ett säkert tecken på att du faktiskt håller på att genomföra ett riktigt uselt möte.

#6 Alla avskyr tidsgränser

Åtminstone alla som inte har något annat arbete att sköta, inga andra möten inbokade eller något hem att gå hem till… det är väl alla på din arbetsplats, eller hur?

#7 Men glöm inte att avbryta i tid

Det viktigaste här är att se till att mötet drar ut långt över tiden (om du alltså har ignorerat vårt tidigare råd och satt en tidsgräns) men avslutas abrupt. Riktigt abrupt, alltså. Så att det inte finns tid att fatta några beslut eller planera några ytterligare åtgärder. Och i det olyckliga fallet att du göra För att komma vidare är det viktigt att du inte följer upp. Annars kommer du aldrig att nå det sista och allra viktigaste steget i hela den här processen…

#8 Kalla till ett nytt möte!

Om du har följt steg 1 till 7 korrekt har orsaken till att du överhuvudtaget kallade till det där hemska mötet fortfarande inte åtgärdats. Och det kan bara betyda en sak: det är dags att kalla till ännu ett hemskt möte!

Extrapoäng

Om du vill ta dina hemska möten till nästa nivå har jag ett förslag: istället för att skicka ut en mötesinbjudan via Doodle, prova en gammaldags e-posttråd. Se till att sätta alla i kopia, så att alla blir delaktiga i den 73 e-postlånga processen som till slut leder fram till beslutet att tisdag kl. 14.00 är den bästa tiden för mötet. Glöm inte att sätta alla i cc igen när du inser att du faktiskt har en lunchdejt just då och måste boka om mötet. Upprepa vid behov.

* Följ dessa steg på egen risk. Bättre än så: följ dem inte alls! För råd om hur man håller möten som verkligen fungerar, ta en titt på några av våra andra artiklar.