Il y a des réunions médiocres et il y a des réunions terribles, le genre de réunions qui vous laissent vous demander comment les responsables ont pu organiser une réunion aussi mauvaise. Eh bien, il n'y a plus à se poser la question - voici, en huit étapes simples*, la recette infaillible de Doodle pour une réunion vraiment terrible.

#1 En cas de doute, organisez une réunion

Vous ne pouvez pas organiser une réunion terrible sans organiser une réunion. Et les pires réunions sont celles qui n'auraient probablement jamais dû avoir lieu. Alors commencez à planifier ! Vous avez une question simple que vous pouvez résoudre rapidement dans un fil de discussion ? Organisez une réunion ! Vous avez une annonce que vous pourriez facilement envoyer par e-mail ? Organisez une réunion ! Dans l'idéal, organisez une réunion dont les participants se demanderont : " Attendez, pourquoi cette réunion ? ". Et en parlant de participants...

#2 Plus on est de fous, plus on rit.

C'est vrai pour les fêtes, les chants, les jeux de Twister - et c'est certainement vrai pour les réunions terribles ! Si la moitié des personnes que vous avez invitées ne savent pas sur quoi porte la réunion et que l'autre moitié s'en moque, vous êtes sur la bonne voie. Bien sûr, vous pourriez *se contenter d'inviter quelques parties prenantes sélectionnées et leur demander de transmettre les résultats de la réunion à leurs équipes... mais où est le plaisir ?

#3 Les difficultés techniques sont inévitables.

D'accord, vous pourriez peut-être les éviter en prenant cinq minutes avant le début de la réunion pour installer tout votre matériel. Mais pourquoi priver les participants de l'expérience de vous voir regarder fixement une poignée de câbles et jurer dans votre souffle jusqu'à ce que quelqu'un de l'informatique vienne à votre secours et branche le projecteur ? C'est de cela que sont faites les réunions terribles !

#4 Sujets surprenants

Ajoutez un élément de surprise en négligeant de faire circuler l'ordre du jour de la réunion à l'avance, obligeant les participants à formuler spontanément leurs sujets de discussion. Grâce à ce geste furtif, votre terrible réunion se transforme en un spectacle d'improvisation en direct (encore plus terrible) !

#5 Les agendas sont fluides, de toute façon

Une fois que vous avez lancé votre programme surprise sur tout le monde, vous allez vouloir ne pas vous y tenir. Les diversions et les distractions sont excellentes - les tangentes sont là pour être suivies. Au bout d'une quinzaine de minutes de discussions hors sujet, vous remarquerez peut-être que les participants marmonnent et s'agitent - un signe certain que vous êtes en train d'organiser une réunion vraiment terrible.

#6 Tout le monde déteste les limites de temps.

Du moins, tous ceux qui n'ont pas d'autre travail à faire, d'autres réunions prévues ou une maison à rejoindre... c'est le cas de tout le monde sur votre lieu de travail, non ?

#7 Mais n'oubliez pas d'abréger les choses

La clé ici est de faire en sorte que la réunion dure bien plus longtemps que prévu (si vous avez ignoré notre conseil précédent et fixé une limite de temps) mais qu'elle se termine brusquement. Vraiment brusquement. De sorte qu'il n'y ait pas le temps de prendre une décision ou de définir une action ultérieure. Et, dans le cas malheureux où vous faites quelques progrès, il est important que vous ne fassiez pas de suivi. Sinon, vous n'atteindrez jamais la dernière étape, la plus cruciale, de tout ce processus...

#8 Convoquer une autre réunion!

Si vous avez suivi correctement les étapes 1 à 7, la raison pour laquelle vous avez convoqué cette terrible réunion n'a toujours pas été abordée. Ce qui ne peut signifier qu'une chose : il est temps de convoquer une autre réunion épouvantable !

Extra-Crédit

Si vous voulez faire passer vos mauvaises réunions au niveau supérieur, voici une idée : au lieu d'envoyer une invitation à une réunion Doodle, essayez un bon vieux fil de discussion par e-mail. Assurez-vous de mettre tout le monde en copie, afin qu'ils soient tous impliqués dans le processus de 73 courriels pour finalement décider que le mardi à 14 heures est le meilleur moment pour se réunir. N'oubliez pas de mettre à nouveau tout le monde en copie lorsque vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez un déjeuner à cette heure-là et que vous devez reporter le rendez-vous. Répétez l'opération si nécessaire.