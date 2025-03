Der er middelmådige møder og så er der forfærdelige møder, den slags møder, hvor man undrer sig over, hvordan de ansvarlige har kunnet holde et så dårligt møde. Der er ingen grund til at spekulere længere - her er Doodles fejlsikre opskrift på et virkelig forfærdeligt møde i otte enkle trin*.

#1 Hvis du er i tvivl, så indkald til et møde

Du kan ikke holde et forfærdeligt møde uden at holde et møde. Og de værste møder af dem alle er dem, der sandsynligvis aldrig burde have været et møde i første omgang. Så få planlagt et møde! Har du et simpelt spørgsmål, som du hurtigt kan løse i en chat-tråd? Indkald til et møde! Har du en meddelelse, som du nemt kan sende ud i en e-mail? Indkald til et møde! Indkald helst til et møde, hvor alle deltagerne vil spørge: "Vent, hvorfor var det et møde?". Og når vi nu taler om deltagere...

#2 Jo flere, jo bedre

Det gælder for fester, fællessang, Twister - og det gælder helt sikkert også for forfærdelige møder! Hvis halvdelen af de personer, du har inviteret, ikke ved, hvad mødet handler om, og den anden halvdel er ligeglade, er du på rette vej. Selvfølgelig kunne du kunne bare invitere nogle udvalgte interessenter og bede dem om at videregive alle relevante møderesultater til deres teams ... men hvor er det sjove i det?

#3 Tekniske vanskeligheder er uundgåelige

Okay, måske kan du undgå dem ved at tage fem minutter, før mødet begynder, til at sætte alt dit udstyr op. Men hvorfor fratage deltagerne oplevelsen af at se dig stirre tomt på en håndfuld kabler og bande under din ånde, indtil nogen fra IT kommer dig til undsætning og sætter projektoren til? Det er det, som frygtelige møder er lavet af!

#4 Overraskende emner

Tilføj et overraskelseselement ved at undlade at uddele mødedagsordenen på forhånd og tvinge deltagerne til spontant at formulere deres samtaleemner. Med dette ene snigende træk forvandles dit forfærdelige møde til en (endnu mere forfærdelig) live-improvisationsforestilling!

#5 Dagsordener er alligevel flydende

Når du først har præsenteret din overraskende dagsorden for alle, vil du ikke holde dig til den. Afledninger og distraktioner er gode - tangenter er der for at blive fulgt. Efter et kvarters diskussion uden for emnet vil du måske bemærke, at deltagerne mumler og rokker sig - et sikkert tegn på, at du er ved at gennemføre et virkelig forfærdeligt møde.

#6 Alle hader tidsgrænser

I hvert fald alle, der ikke har andet arbejde at lave, andre planlagte møder eller et hjem at tage hjem til ... det er alle på din arbejdsplads, ikke sandt?

#7 Men glem ikke at afbryde tingene kort

Nøglen her er at sørge for, at mødet løber langt over tiden (det er hvis du ignorerede vores tidligere råd og satte en tidsbegrænsning), men slutter brat. Rigtig brat. Så der ikke er tid til at træffe nogen beslutninger eller skitsere yderligere tiltag. Og i det uheldige tilfælde, at I gør fremskridt, er det vigtigt, at I ikke følger op. Ellers når du aldrig frem til det sidste og mest afgørende skridt i hele denne proces...

#8 Indkald til et nyt møde!

Hvis du har fulgt trin 1 til 7 korrekt, er årsagen til, at du indkaldte til dit forfærdelige møde i første omgang, stadig ikke blevet behandlet. Det kan kun betyde én ting: Det er tid til at indkalde til endnu et forfærdeligt møde!

Ekstra-kredit

Hvis du vil tage dine forfærdelige møder til det næste niveau, har du her en idé: I stedet for at sende en Doodle-mødeinvitation ud, kan du prøve en gammeldags e-mailtråd. Sørg for at sende en cc til alle, så de alle er involveret i den 73 e-mails lange proces med at beslutte, at tirsdag kl. 14.00 er det bedste tidspunkt at mødes på. Glem ikke at sende en cc til alle igen, når det går op for dig, at du faktisk har en frokost på det tidspunkt, og at du er nødt til at ændre tidsplanen. Gentag det om nødvendigt.