Kostenlose Terminplanung mit dem Online-Terminkalender von Doodle

Immer und überall einen Überblick über seine Termine zu haben - das ist für die meisten von uns ein Muss geworden. Deshalb ist es ein Muss, Meetings schnell und einfach zu arrangieren und in den Kalender einzutragen - und genau das tut Doodle.

Doodle bringt Ihre Kalender zusammen und ermöglicht es Ihnen, in vier einfachen Schritten Termine zu vereinbaren.

Ob Sie eine private Party planen oder mit Ihren Kunden oder Mitarbeitern geschäftlich kommunizieren wollen - mit Doodle nutzen Sie ein benutzerfreundliches und professionelles Tool.

Bleiben Sie rund um die Uhr erreichbar, ohne auf individuelle Absprachen per E-Mail oder Telefonat angewiesen zu sein.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Terminoptionen auswählen

Wählen Sie die Zeiten für das Meeting in der Wochen- oder Monatsansicht des Online-Planers. Mit der Kalenderintegration sehen Sie alle bereits bestehenden Termine in Doodle und können so einfacher planen. Finden Sie eine Zeit, die für alle Beteiligten passt, und senden Sie ihnen eine Einladung.

Einstellungen anpassen

Mit dem kostenlosen Online-Planer von Doodle können Sie die Abstimmungsmöglichkeiten der Teilnehmer einschränken, Umfragen privat gestalten, um die Informationen der Teilnehmer zu verbergen, und den Wählern mehrere Antwortmöglichkeiten wie "Ja", "Nein" und "Wenn-dann" geben. Benutzer von Doodle Professional haben Zugang zu vielen weiteren Online-Planungsfunktionen wie Abstimmungsfristen und automatische Erinnerungen.

Umfrage abschließen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und verschicken Sie Ihre Einladungen an Ihre Kunden, Kollegen oder Ihr Team. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie alle über die Optionen für die Besprechung abstimmen. In wenigen Minuten (oder Sekunden) haben Sie die beste Zeit für alle gefunden. Wir behalten den Überblick über alle Ihre Einladungen zu Besprechungen an einem Ort.

Teilen Sie Ihren Kalender Erstellen Sie ein kostenloses Doodle-Konto und teilen Sie Ihren Kalender in wenigen Minuten

Synchronisieren Sie den Online-Kalender von Doodle mit Ihrem eigenen.

Doodle ist auch eine gute Wahl für Benutzer, die bereits eine Kalendersoftware verwenden, um ihr Geschäfts- oder Privatleben zu organisieren. Der Online-Kalender von Doodle unterstützt kostenlos gängige Kalenderanwendungen wie Google, Office 365, Outlook und iCal und lässt sich nahtlos in diese integrieren, was die Produktivität und Transparenz bei der Organisation von Meetings erhöht.

Starten Sie noch heute mit Doodle