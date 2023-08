Programmazione gratuita con il calendario degli appuntamenti online di Doodle

Avere una visione d'insieme dei propri appuntamenti, ovunque ci si trovi, sembra essere diventato un must nella maggior parte delle nostre vite. Ecco perché organizzare le riunioni in modo semplice e veloce e poi inserirle nel proprio calendario è un must ed è esattamente quello che fa Doodle.

Doodle riunisce i vostri calendari e vi permette di fissare appuntamenti in quattro semplici passi.

Che stiate organizzando una festa privata o vogliate comunicare con i vostri clienti o dipendenti per lavoro, con Doodle avrete a disposizione uno strumento facile da usare e professionale.

Rimanete a disposizione 24 ore su 24 senza dovervi affidare a singoli accordi via e-mail o telefonate.

Seleziona le opzioni di data

Selezionate l'orario della riunione dalla vista settimanale o mensile dell'agenda online. Le integrazioni di calendario consentono di vedere tutti gli appuntamenti preesistenti in Doodle per facilitare la programmazione. Trovate un orario che vada bene per tutti con fasce orarie flessibili e inviate un invito.

Personalizzazione delle impostazioni

Il planner online gratuito di Doodle consente agli utenti di limitare i voti dei partecipanti, di rendere privati i sondaggi per tenere nascoste le informazioni dei partecipanti e di dare ai votanti diverse opzioni di risposta come "Sì", "No" e "Se necessario". Gli utenti di Doodle Professional hanno accesso a molte altre funzioni di pianificazione online, come le scadenze dei sondaggi e i promemoria automatici.

Completate il vostro sondaggio

Inserite il vostro indirizzo e-mail e inviate gli inviti alle riunioni ai vostri clienti, colleghi o al vostro team. Sedetevi e lasciate che tutti votino le opzioni per la riunione. In pochi minuti (o secondi) avrete trovato l'orario migliore per tutti. Terremo traccia di tutti gli inviti alle riunioni in un unico posto.

Sincronizzate il calendario online di Doodle con il vostro.

Doodle è un'ottima scelta anche per gli utenti che già utilizzano un software di calendario per organizzare la propria vita professionale o personale. Grazie al supporto gratuito per le applicazioni di calendario più diffuse, come Google, Office 365, Outlook e iCal, il calendario online di Doodle si integra perfettamente per aumentare la produttività e la trasparenza nell'organizzazione delle riunioni.

