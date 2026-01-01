Programación gratuita con el calendario de citas en línea de Doodle

Tener una visión general de sus citas en cualquier lugar y en cualquier lugar que se encuentre - se siente como que se ha convertido en una necesidad en la mayoría de nuestras vidas. Por eso, organizar reuniones de forma rápida y sencilla e incluirlas en tus calendarios es imprescindible, y eso es exactamente lo que hace Doodle.

Doodle reúne tus calendarios y te permite concertar citas en cuatro sencillos pasos.

Tanto si estás organizando una fiesta privada como si quieres comunicarte con tus clientes o empleados por motivos de trabajo, con Doodle utilizarás una herramienta profesional y fácil de usar.

Mantente disponible las 24 horas del día sin tener que depender de acuerdos individuales a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas.

Crear una encuesta de grupo

Seleccionar opciones de fecha

Selecciona las horas de la reunión desde la vista semanal o mensual del planificador en línea. Las integraciones de calendario te permiten ver todas las citas preexistentes en Doodle para facilitar la programación. Encuentra una hora que funcione para todos con franjas horarias flexibles y envíales una invitación.

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Personalizar la configuración

El planificador online gratuito de Doodle permite a los usuarios limitar los votos de los asistentes, hacer que las encuestas sean privadas para mantener oculta la información de los asistentes y dar a los votantes múltiples opciones de respuesta como "Sí", "No" y "Si es necesario". Los usuarios de Doodle Professional tienen acceso a muchas más funciones de planificación en línea, como fechas límite para las encuestas y recordatorios automáticos.

Completa tu encuesta

Introduce tu dirección de correo electrónico y envía tus invitaciones de reunión a tus clientes, compañeros o a tu equipo. Siéntese y deje que todos voten las opciones para la reunión. En cuestión de minutos (o segundos) habrás encontrado la hora más conveniente para todos. Llevaremos un registro de todas tus invitaciones de reunión en un solo lugar.

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Sincroniza el calendario online de Doodle con el tuyo.

Doodle también es una gran opción para los usuarios que ya utilizan software de calendario para organizar su vida profesional o personal. Gracias a la compatibilidad gratuita con aplicaciones de calendario populares como Google, Office 365, Outlook e iCal, el calendario en línea de Doodle se integra a la perfección para aumentar la productividad y la transparencia a la hora de organizar reuniones.

Empieza a usar Doodle hoy mismo