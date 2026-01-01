Możliwość przeglądania swoich spotkań z dowolnego miejsca – wydaje się, że stało się to nieodzownym elementem życia większości z nas. Dlatego szybkie i łatwe organizowanie spotkań, a następnie automatyczne dodawanie ich do kalendarzy, jest absolutną koniecznością – i właśnie to zapewnia Doodle.

Doodle łączy Twoje kalendarze i pozwala umawiać spotkania w czterech prostych krokach.

Niezależnie od tego, czy planujesz prywatną imprezę, czy też chcesz skontaktować się z klientami lub pracownikami w sprawach służbowych – dzięki Doodle masz do dyspozycji przyjazne w obsłudze i profesjonalne narzędzie.

Zapewnij dostępność przez całą dobę, bez konieczności polegania na indywidualnych ustaleniach za pośrednictwem e-maili lub rozmów telefonicznych.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Wybierz opcje daty

Wybierz terminy spotkania w widoku tygodniowym lub miesięcznym kalendarza online. Integracje z kalendarzami umożliwia wyświetlenie wszystkich istniejących już spotkań w serwisie Doodle, co ułatwia planowanie. Znajdź termin dogodny dla wszystkich dzięki elastycznym przedziałom czasowym i wyślij im zaproszenie.

Dostosuj ustawienia

Bezpłatny internetowy planer Doodle pozwala użytkownikom ograniczyć liczbę głosów uczestników, ustawić ankiety jako prywatne, aby ukryć dane uczestników, oraz zapewnić głosującym wiele opcji odpowiedzi, takich jak „Tak”, „Nie” i „W razie potrzeby”. Doodle Professional Użytkownicy zyskują dostęp do znacznie większej liczby funkcji planowania online, takich jak terminy głosowań i automatyczne przypomnienia.

Wypełnij ankietę

Wpisz swój adres e-mail i wyślij zaproszenia na spotkanie do klientów, współpracowników lub swojego zespołu. Zrelaksuj się i pozwól wszystkim zagłosować na proponowane terminy spotkania. W ciągu kilku minut (lub sekund) znajdziesz termin, który najbardziej wszystkim odpowiada. Będziemy śledzić wszystkie Twoje zaproszenia na spotkania w jednym miejscu.

Udostępnij swój kalendarz Załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i udostępnij swój kalendarz w kilka minut

Zsynchronizuj kalendarz internetowy serwisu Sync Doodle ze swoim własnym

Doodle to również doskonały wybór dla użytkowników, którzy już korzystają z oprogramowania kalendarzowego do organizowania spraw służbowych lub prywatnych. Dzięki bezpłatnej obsłudze popularnych aplikacji kalendarzowych, takich jak Google, Office 365, Outlook i iCal, kalendarz internetowy Doodle płynnie integruje się z nimi, zapewniając większą wydajność i przejrzystość podczas organizowania spotkań.

Zacznij korzystać z Doodle już dziś!