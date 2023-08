Agendamento gratuito com o calendário de compromissos on-line do Doodle

Ter uma visão geral de seus compromissos em qualquer lugar e onde quer que você esteja parece ter se tornado uma obrigação na maioria de nossas vidas. É por isso que organizar reuniões de forma rápida e fácil e depois colocá-las em seus calendários é uma necessidade e exatamente o que o Doodle faz.

O Doodle reúne seus calendários e permite que você marque compromissos em quatro etapas simples.

Quer esteja planejando uma festa particular ou queira se comunicar com seus clientes ou funcionários a negócios, com o Doodle você usa uma ferramenta profissional e fácil de usar.

Fique disponível 24 horas por dia, sem precisar depender de acordos individuais por meio de e-mails ou chamadas telefônicas.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Selecionar opções de data

Selecione horários para a reunião na visualização semanal ou mensal do planejador on-line. As Integrações de calendário permitem que você veja todos os compromissos pré-existentes no Doodle para facilitar o agendamento. Encontre um horário que funcione para todos com intervalos de tempo flexíveis e envie-lhes um convite.

Personalizar configurações

O planejador on-line gratuito do Doodle permite que os usuários limitem os votos dos participantes, tornem as enquetes privadas para manter as informações dos participantes ocultas e ofereçam aos eleitores várias opções de resposta, como "Sim", "Não" e "Se necessário". Os usuários do Doodle Professional têm acesso a muitos outros recursos de planejamento on-line, como prazos de enquetes e lembretes automáticos.

Complete sua enquete

Digite o seu endereço de e-mail e envie os convites para a reunião aos seus clientes, colegas ou à sua equipe. Sente-se e deixe que todos votem nas opções para a reunião. Em minutos (ou segundos), você terá encontrado o melhor horário para todos. Manteremos o controle de todos os seus convites de reunião em um só lugar.

Compartilhe seu calendário Crie uma conta gratuita do Doodle e compartilhe seu calendário em minutos

Sincronize o calendário on-line do Doodle com o seu próprio

O Doodle também é uma excelente opção para os usuários que já usam software de calendário para organizar a vida pessoal ou profissional. Com suporte gratuito para aplicativos de calendário populares, como Google, Office 365, Outlook e iCal, o calendário on-line do Doodle se integra perfeitamente para aumentar a produtividade e a transparência ao organizar reuniões.

Comece a usar o Doodle hoje mesmo!