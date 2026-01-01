Programmation gratuite avec le calendrier de rendez-vous en ligne de Doodle

Avoir une vue d'ensemble de ses rendez-vous, où que l'on soit, est devenu une nécessité dans la plupart de nos vies. C'est pourquoi il est indispensable d'organiser rapidement et facilement des réunions et de les faire apparaître dans votre agenda, ce que fait exactement Doodle.

Doodle rassemble vos calendriers et vous permet de prendre des rendez-vous en quatre étapes simples.

Que vous organisiez une fête privée ou que vous souhaitiez communiquer avec vos clients ou vos collaborateurs dans le cadre de vos activités professionnelles, Doodle vous offre un outil convivial et professionnel.

Restez disponible 24 heures sur 24 sans devoir vous contenter d'arrangements individuels par e-mail ou par téléphone.

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Sélectionnez les options de date

Sélectionnez l'heure de la réunion dans la vue hebdomadaire ou mensuelle de l'agenda en ligne. Les intégrations au calendrier vous permettent de voir tous les rendez-vous préexistants dans Doodle pour faciliter la planification. Trouvez une heure qui convient à tout le monde avec des plages horaires flexibles et envoyez-leur une invitation.

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Personnaliser les paramètres

Le planificateur en ligne gratuit de Doodle permet aux utilisateurs de limiter les votes des participants, de rendre les sondages privés afin de ne pas divulguer les informations relatives aux participants et de donner aux votants plusieurs options de réponse telles que "Oui", "Non" et "Si nécessaire". Les utilisateurs de Doodle Professional ont accès à de nombreuses autres fonctions de planification en ligne, telles que les dates limites des sondages et les rappels automatiques.

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Complétez votre sondage

Saisissez votre adresse électronique et envoyez vos invitations à vos clients, à vos collègues ou à votre équipe. Installez-vous confortablement et laissez tout le monde voter sur les options de la réunion. En quelques minutes (ou secondes), vous aurez trouvé l'heure qui convient le mieux à tout le monde. Nous assurons le suivi de toutes vos invitations à une réunion en un seul endroit.

Synchroniser le calendrier en ligne de Doodle avec le vôtre

Doodle est également un excellent choix pour les utilisateurs qui utilisent déjà un logiciel de calendrier pour organiser leur vie professionnelle ou personnelle. Grâce à la prise en charge gratuite des applications de calendrier les plus courantes telles que Google, Office 365, Outlook et iCal, le calendrier en ligne de Doodle s'intègre de manière transparente pour une productivité accrue et une plus grande transparence lors de l'organisation des réunions.