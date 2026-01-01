Att ha en översikt över sina möten var man än befinner sig – det känns som att det har blivit ett måste i de flesta av våra liv. Därför är det viktigt att kunna boka möten snabbt och enkelt och sedan få dem automatiskt inlagda i kalendern, och det är precis vad Doodle gör.

Doodle kan du samla alla dina kalendrar på ett ställe och boka möten i fyra enkla steg.

Oavsett om du planerar en privat fest eller vill kommunicera med dina kunder eller medarbetare i tjänsten – med Doodle får du ett användarvänligt och professionellt verktyg.

Var tillgänglig dygnet runt utan att behöva förlita dig på enskilda överenskommelser via e-post eller telefonsamtal.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Välj datumalternativ

Välj tidpunkter för mötet i onlinekalenderns vecko- eller månadsvy. Kalenderintegrationer så att du kan se alla befintliga bokningar i Doodle, vilket underlättar planeringen. Hitta en tid som passar alla med hjälp av flexibla tidsintervall och skicka en inbjudan till dem.

Anpassa inställningarna

Doodles kostnadsfria onlineplaner kan användarna begränsa deltagarnas röster, göra omröstningar privata för att dölja deltagaruppgifterna och erbjuda de röstande flera svarsalternativ, till exempel ”Ja”, ”Nej” och ”Om det behövs”. Doodle Professional Användarna får tillgång till många fler planeringsfunktioner online, till exempel tidsfrister för omröstningar och automatiska påminnelser.

Slutför din omröstning

Ange din e-postadress och skicka ut mötesinbjudningar till dina kunder, kollegor eller ditt team. Luta dig tillbaka och låt alla rösta på olika alternativ för mötet. På några minuter (eller sekunder) har du hittat den tid som passar bäst för alla. Vi håller reda på alla dina mötesinbjudningar på ett och samma ställe.

Dela din kalender Skapa ett gratis Doodle-konto och dela din kalender på några minuter

Synkronisera Doodles onlinekalender med din egen

Doodle är också ett utmärkt val för användare som redan använder kalenderprogram för att organisera sitt arbete eller privatliv. Tack vare det kostnadsfria stödet för populära kalenderapplikationer som Google, Office 365, Outlook och iCal integreras Doodles onlinekalender smidigt, vilket ger ökad produktivitet och större öppenhet vid planeringen av möten.

Börja använda Doodle redan idag!