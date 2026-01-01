चाहे आप कहीं भी हों, अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स का एक ही जगह पर अवलोकन होना अब हमारी ज़्यादातर ज़िंदगियों में अनिवार्य सा हो गया है। इसलिए मीटिंग्स को जल्दी और आसानी से तय करना और फिर उन्हें सीधे आपके कैलेंडर में जोड़ना ज़रूरी है, और यही काम Doodle करता है।

Doodle आपके कैलेंडर को एक साथ लाता है और आपको चार सरल चरणों में अपॉइंटमेंट बनाने की सुविधा देता है।

चाहे आप एक निजी पार्टी की योजना बना रहे हों या व्यवसाय में अपने ग्राहकों या कर्मचारियों के साथ संवाद करना चाहते हों - Doodle के साथ आप एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और पेशेवर उपकरण का उपयोग करते हैं।

ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से व्यक्तिगत व्यवस्थाओं पर निर्भर हुए बिना चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें।

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दिनांक विकल्प चुनें

ऑनलाइन प्लानर के साप्ताहिक या मासिक दृश्य से बैठक के लिए समय चुनें। कैलेंडर एकीकरण आसान शेड्यूलिंग के लिए Doodle में सभी पहले से निर्धारित अपॉइंटमेंट्स देखें। सभी के लिए उपयुक्त समय चुनें, लचीले समय स्लॉट्स के साथ, और उन्हें निमंत्रण भेजें।

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सेटिंग्स अनुकूलित करें

Doodle का मुफ्त ऑनलाइन प्लानर उपयोगकर्ताओं को उपस्थितियों के वोट सीमित करने, उपस्थितियों की जानकारी छिपाने के लिए पोल को निजी बनाने और मतदाताओं को 'हाँ', 'नहीं' और 'अगर जरूरत हो' जैसे कई प्रतिक्रिया विकल्प देने की सुविधा प्रदान करता है। Doodle Professional उपयोगकर्ताओं को पोल की समय-सीमा और स्वचालित अनुस्मारक जैसी कई और ऑनलाइन योजना सुविधाओं तक पहुँच मिलती है।

अपना मतदान पूरा करें

अपना ईमेल पता दर्ज करें और अपने ग्राहकों, सहकर्मियों या अपनी टीम को मीटिंग के निमंत्रण भेजें। आराम से बैठें और सभी को मीटिंग के विकल्पों पर मतदान करने दें। कुछ ही मिनटों (या सेकंडों) में आप सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय पा लेंगे। हम आपकी सभी मीटिंग निमंत्रणों को एक ही जगह पर ट्रैक रखेंगे।

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सिंक Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर अपने कैलेंडर के साथ

Doodle उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जो पहले से ही अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। Google, Office 365, Outlook और iCal जैसी लोकप्रिय कैलेंडर एप्लिकेशनों के लिए मुफ्त समर्थन के साथ, Doodle का ऑनलाइन कैलेंडर बैठकों का आयोजन करते समय बढ़ी हुई उत्पादकता और अधिक पारदर्शिता के लिए सहजता से एकीकृत हो जाता है।

आज ही Doodle का उपयोग शुरू करें!