Gratis planlægning med Doodles online aftalekalender

At have overblik over sine aftaler overalt, hvor man er, føles som et must i de fleste af vores liv. Derfor er det et must at kunne arrangere møder hurtigt og nemt, så de dukker op i din kalender, og det er præcis, hvad Doodle gør.

Doodle samler dine kalendere og giver dig mulighed for at lave aftaler i fire enkle trin.

Uanset om du planlægger en privat fest eller ønsker at kommunikere med dine kunder eller medarbejdere på forretningsrejse - med Doodle bruger du et brugervenligt og professionelt værktøj.

Vær tilgængelig døgnet rundt uden at skulle forlade dig på individuelle aftaler via e-mails eller telefonopkald.

Vælg datoindstillinger

Vælg tidspunkter for mødet fra onlineplanlæggerens ugentlige eller månedlige visning. Kalenderintegration giver dig mulighed for at se alle eksisterende aftaler i Doodle, så det er nemmere at planlægge. Find et tidspunkt, der passer alle med fleksible tidsintervaller, og send dem en invitation.

Tilpas indstillinger

Doodles gratis online planner giver brugerne mulighed for at begrænse deltagernes stemmer, gøre afstemninger private for at holde deltagernes oplysninger skjult og give vælgerne flere svarmuligheder såsom 'Ja', 'Nej' og 'Hvis det er nødvendigt'. Brugere af Doodle Professional får adgang til mange flere online planlægningsfunktioner såsom deadlines for afstemninger og automatiske påmindelser.

Gennemfør din afstemning

Indtast din e-mailadresse, og send dine mødeinvitationer ud til dine kunder, kolleger eller dit team. Læn dig tilbage, og lad alle stemme om mulighederne for mødet. På få minutter (eller sekunder) har du fundet det tidspunkt, der er bedst for alle. Vi holder styr på alle dine mødeinvitationer på ét sted.

Synkroniser Doodles online kalender med din egen

Doodle er også et godt valg for brugere, der allerede bruger kalendersoftware til at organisere deres forretnings- eller privatliv. Med gratis understøttelse af populære kalenderprogrammer som Google, Office 365, Outlook og iCal integreres Doodles onlinekalender problemfrit for øget produktivitet og større gennemsigtighed, når du organiserer møder.

Begynd at bruge Doodle i dag!