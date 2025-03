Recebemos feedback o tempo todo de professores e professores sobre o quanto eles amam o Doodle e como ele é útil para eles. Aqui estão algumas de nossas dicas favoritas!

Um-a-um

Muitos professores e professores usam o Doodle para agendar reuniões individuais com seus alunos. É simples. Crie uma enquete com todas as faixas horárias de 15-30 minutos disponíveis e envie-a aos seus alunos. Você pode estabelecer um limite na enquete que cada opção só pode ser escolhida uma vez, assim você evita marcações duplas. A enquete também pode ser escondida para manter os nomes e escolhas de todos anônimos. Crie uma enquete Doodle e deixe que essas reuniões individuais sejam agendadas por conta própria. Se você tiver reuniões recorrentes, você pode simplesmente duplicar a enquete e reutilizar os mesmos endereços de e-mail. Que economia de tempo!

Votação em sala de aula

Se você precisar fazer uma enquete de classe para encontrar o melhor dia para ir em uma viagem de campo, por exemplo, você pode enviar uma enquete com todas as opções e deixar os estudantes decidirem. Se você usar o recurso de enquete oculta, você pode remover qualquer preconceito. As pesquisas de datas são uma ótima maneira de tomar decisões coletivamente.

Trabalho em equipe

Se todos precisam se reunir para projetos em grupo, as pesquisas de texto gratuitas são o melhor caminho a seguir. Crie opções como o Grupo 1, 2, etc. e deixe cada um escolher a sua. Não se esqueça de estabelecer limites, para que os grupos não acabem sendo muito grandes! Você também pode imprimir a lista, ou exportá-la como um arquivo excel, e ter todas as informações em papel.

Estes são apenas alguns exemplos de como o Doodle é empregado na sala de aula. Esperamos que eles tenham lhe dado um pouco de inspiração para a programação criativa e as pesquisas de opinião para a sala de aula.