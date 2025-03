Recibimos continuamente comentarios de maestros y profesores sobre lo mucho que les gusta Doodle y lo útil que les resulta. Aquí tienes algunos de nuestros consejos favoritos.

Uno a uno

Muchos maestros y profesores utilizan Doodle para programar reuniones individuales con sus alumnos. Es muy sencillo. Crea una encuesta con todas las franjas horarias disponibles de 15 a 30 minutos y envíala a tus alumnos. Puedes establecer un límite en la encuesta para que cada opción sólo se pueda elegir una vez, así evitarás las reservas dobles. La encuesta también se puede ocultar para mantener el anonimato de los nombres y las opciones de cada uno. Crea una encuesta Doodle y deja que las reuniones individuales se programen solas. Si tienes reuniones recurrentes, puedes duplicar la encuesta y reutilizar las mismas direcciones de correo electrónico. ¡Qué ahorro de tiempo!

Votación en clase

Si necesitas hacer una encuesta en toda la clase para saber cuál es el mejor día para ir de excursión, por ejemplo, puedes enviar una encuesta con todas las opciones y dejar que los alumnos decidan. Si utilizas la función de encuesta oculta, puedes eliminar cualquier sesgo. Las encuestas de fechas son una forma estupenda de tomar decisiones de forma colectiva.

Trabajo en equipo

Si todo el mundo necesita reunirse para proyectos de grupo, las encuestas de texto libre son la mejor manera de hacerlo. Crea opciones como Grupo 1, 2, etc. y deja que cada uno elija la suya. No olvides poner límites para que los grupos no acaben siendo demasiado grandes. También puedes imprimir la lista, o exportarla como archivo Excel, y tener toda la información por escrito.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo se emplea Doodle en el aula. Esperamos que te hayan servido de inspiración para programar y hacer encuestas de forma creativa en el aula.