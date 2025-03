Nous recevons sans cesse des commentaires d'enseignants et de professeurs qui nous disent combien ils aiment Doodle et combien il leur est utile. Voici quelques-uns de nos conseils préférés !

Un à un

De nombreux enseignants et professeurs utilisent Doodle pour planifier des rencontres individuelles avec leurs étudiants. Le principe est simple. Créez un sondage avec tous les créneaux horaires disponibles de 15 à 30 minutes et envoyez-le à vos étudiants. Vous pouvez fixer une limite au sondage pour que chaque option ne puisse être choisie qu'une seule fois, afin d'éviter les doubles inscriptions. Le sondage peut également être masqué afin de préserver l'anonymat des noms et des choix de chacun. Créez un sondage Doodle et laissez les réunions en tête-à-tête se programmer d'elles-mêmes. Si vous avez des réunions récurrentes, vous pouvez simplement dupliquer le sondage et réutiliser les mêmes adresses électroniques. Quel gain de temps !

Vote en classe

Si vous devez organiser un sondage dans toute la classe pour déterminer le meilleur jour pour une sortie scolaire, par exemple, vous pouvez envoyer un sondage avec toutes les options et laisser les élèves décider. Si vous utilisez la fonction de sondage caché, vous pouvez éliminer tout préjugé. Les sondages de date sont un excellent moyen de prendre des décisions collectivement.

Travail d'équipe

Si tout le monde doit se réunir pour des projets de groupe, les sondages en texte libre sont la meilleure solution. Créez des options telles que Groupe 1, 2, etc. et laissez chacun choisir le sien. N'oubliez pas de fixer des limites, afin que les groupes ne deviennent pas trop importants ! Vous pouvez également imprimer la liste, ou l'exporter sous forme de fichier Excel, afin de coucher toutes les informations sur papier.

Ce ne sont là que quelques exemples de l'utilisation de Doodle en classe. Nous espérons qu'ils vous ont donné un peu d'inspiration pour une planification et un sondage créatifs pour la classe.