Riceviamo continuamente feedback da insegnanti e professori che ci dicono quanto amano Doodle e quanto è utile per loro. Ecco alcuni dei nostri suggerimenti preferiti!

Uno-a-uno

Molti insegnanti e professori usano Doodle per programmare incontri individuali con i loro studenti. È semplice. Create un sondaggio con tutte le fasce orarie disponibili di 15-30 minuti e inviatelo ai vostri studenti. È possibile impostare un limite al sondaggio, in modo che ogni opzione possa essere scelta una sola volta, per evitare doppie prenotazioni. Il sondaggio può anche essere nascosto per mantenere anonimi i nomi e le scelte di tutti. Create un sondaggio Doodle e lasciate che gli incontri individuali si programmino da soli. Se avete riunioni ricorrenti, potete duplicare il sondaggio e riutilizzare gli stessi indirizzi e-mail. Che risparmio di tempo!

Votazioni in classe

Se dovete fare un sondaggio in tutta la classe per trovare il giorno migliore per andare in gita, ad esempio, potete inviare un sondaggio con tutte le opzioni e lasciare che siano gli studenti a decidere. Se si utilizza la funzione di sondaggio nascosto, è possibile eliminare qualsiasi pregiudizio. I sondaggi sulla data sono un ottimo modo per prendere decisioni collettive.

Lavoro di squadra

Se tutti devono riunirsi per progetti di gruppo, i sondaggi a testo libero sono la soluzione migliore. Create opzioni come Gruppo 1, 2, ecc. e lasciate che ognuno scelga il proprio. Non dimenticate di stabilire dei limiti, in modo che i gruppi non diventino troppo grandi! Potete anche stampare l'elenco, o esportarlo come file excel, per avere tutte le informazioni su carta.

Questi sono solo alcuni esempi di come Doodle viene utilizzato in classe. Speriamo che vi abbiano dato un po' di ispirazione per una programmazione e uno scrutinio creativi in classe.