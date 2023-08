O que faz do Doodleo melhor planejador online?

A ferramenta de programação favorita do mundo é simples de entender, oferece uma ótima experiência ao usuário e se conecta a outras ferramentas on-line para automatizar o trabalho ocupado e otimizar seu fluxo de trabalho.

Doodle's online criador da pesquisa tem todas estas características, permitindo aos usuários agendar qualquer reunião de forma rápida e fácil. Ele se integra com ferramentas do cotidiano, como calendários digitais e Zapier para ajudar a automatizar tarefas manuais para economizar tempo. Comece a usar o Doodle para ter uma idéia de quanto tempo você poderia economizar.

Doodle's free poll maker permite que você agende reuniões de forma rápida e fácil. Crie uma enquete personalizada e convide seus colegas ou amigos a concordar com a disponibilidade mútua. Doodle se conecta ao Google, Outlook e Microsoft 365 para manter todos os compromissos juntos e evitar marcações duplas.

Explore como criar e organizar seu planejador online:

Criar um Doodle Selecione Opções de data Personalizar configurações Finalizar e enviar Calendários de Sincronização

Criar um Doodle

Selecione o botão 'Criar um Doodle'. Escolha o título e o local da reunião e quaisquer notas importantes que você queira acrescentar.

Selecionar opções de data

Selecione os horários para a reunião a partir da visão semanal ou mensal do planejador online. Integrations permite ver todos os compromissos pré-existentes no Doodle para facilitar a programação. Encontre um horário que funcione para todos com horários flexíveis e envie-lhes um convite.

Personalizar configurações

O planejador online gratuito da Doodle permite aos usuários limitar os votos dos participantes, tornar as pesquisas privadas para manter as informações dos participantes ocultas e dar aos eleitores múltiplas opções de resposta como "Sim", "Não" e "If-Need-Be". Os usuários Doodle Professional têm acesso a muito mais recursos de planejamento online, tais como prazos de votação e lembretes automáticos.

Complete sua enquete

Digite seu endereço de e-mail e envie seus convites para reuniões a seus clientes, colegas ou sua equipe. Sente-se e deixe que todos votem nas opções para a reunião. Em minutos (ou segundos) você encontrou o tempo que é melhor para todos. Manteremos o controle de todos os seus convites de reunião em um só lugar.

Sync Doodle's online calendário com seu próprio

O Doodle também é uma ótima escolha para usuários que já utilizam software de calendário para organizar sua vida comercial ou pessoal. Com suporte gratuito para aplicativos de calendário populares como Google, Office 365, Outlook e iCal, o calendário online do Doodle se integra perfeitamente para aumentar a produtividade e maior transparência na organização de reuniões.

Comece a usar o Doodle hoje!