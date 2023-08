Qu'est-ce qui fait de Doodlele meilleur agenda en ligne ?

L'outil de planification préféré du monde est simple à comprendre, offre une excellente expérience utilisateur et se connecte à d'autres outils en ligne pour automatiser les tâches et optimiser votre flux de travail.

Le créateur de sondages en ligne de Doodle possède toutes ces caractéristiques, permettant aux utilisateurs de planifier n'importe quelle réunion rapidement et facilement. Il s'intègre à des outils du quotidien tels que les calendriers numériques et Zapier pour aider à automatiser les tâches manuelles et gagner du temps. Commencez à utiliser Doodle pour vous faire une idée du temps que vous pourriez gagner.

Le de Doodle (https://doodle.com/en/poll-maker/) vous permet de planifier des réunions rapidement et facilement. Créez un sondage personnalisé et invitez vos collègues ou amis à se mettre d'accord sur leurs disponibilités mutuelles. Doodle se connecte à Google, Outlook et Microsoft 365 pour regrouper tous les rendez-vous et éviter les doubles réservations.

Découvrez comment créer et organiser votre agenda en ligne :

Créer un Doodle Sélectionnez les options de date Personnaliser les paramètres Finaliser et envoyer Synchroniser les calendriers

Créer un gribouillage

Sélectionnez le bouton "Create a Doodle". Choisissez le titre et le lieu de la réunion et toute note importante que vous souhaitez ajouter.

Sélectionnez les options de date

Sélectionnez les dates de la réunion dans la vue hebdomadaire ou mensuelle du planning en ligne. Les intégrations de calendrier vous permettent de voir tous les rendez-vous préexistants dans Doodle pour faciliter la planification. Trouvez une heure qui convient à tout le monde grâce à des créneaux horaires flexibles et envoyez-leur une invitation.

Personnaliser les paramètres

Le planificateur en ligne gratuit de Doodle permet aux utilisateurs de limiter le nombre de votes des participants, de rendre les sondages privés pour ne pas divulguer les informations sur les participants et de donner aux votants plusieurs options de réponse telles que "Oui", "Non" et "Si nécessaire". Les utilisateurs de Doodle Professional ont accès à de nombreuses autres fonctions de planification en ligne, telles que les dates limites des sondages et les rappels automatiques.

Complétez votre sondage

Saisissez votre adresse électronique et envoyez vos invitations à vos clients, vos collègues ou votre équipe. Installez-vous confortablement et laissez tout le monde voter sur les options de la réunion. En quelques minutes (ou secondes), vous aurez trouvé l'heure qui convient le mieux à tous. Nous gardons la trace de toutes vos invitations à des réunions en un seul endroit.

Synchronisez le calendrier en ligne de Doodle avec le vôtre

Doodle est également un excellent choix pour les utilisateurs qui utilisent déjà un logiciel de calendrier pour organiser leur vie professionnelle ou personnelle. Grâce à la prise en charge gratuite des applications de calendrier les plus populaires telles que Google, Office 365, Outlook et iCal, le calendrier en ligne de Doodle s'intègre parfaitement pour une productivité accrue et une plus grande transparence lors de l'organisation des réunions.

