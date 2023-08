Le générateur d'horaires en ligne de Doodle est le moyen le plus rapide et le plus facile de planifier des réunions et des horaires pour vos employés, vos équipes et vos clients. Il vous donne une vue d'ensemble complète des personnes disponibles et pour une ou plusieurs réunions. En fait, avec Doodle, vous planifierez vos réunions plus rapidement et plus efficacement que jamais. La mise en route est facile grâce au processus de planification étape par étape de Doodle. Vous serez enthousiasmé par les résultats et vous aurez vos réunions programmées en quelques minutes. Faites un sondage gratuitement !

Voici comment démarrer avec Doodle :

Comment utiliser un agenda gratuit ?

Comment connecter mon calendrier à l'outil de planification ?

Comment passer à la vitesse supérieure avec Doodle Premium ?

Comment utilisez-vous un générateur d'horaires gratuit ?

L'un des nombreux avantages du de Doodle Poll Maker est l'interface simple qui permet à vos participants d'indiquer indépendamment les dates et heures auxquelles ils sont disponibles pour la réunion. Commencez par lancer votre sondage Doodle en choisissant "créer un Doodle" en haut de la page. Dans la première étape, indiquez le nom de la réunion que vous souhaitez organiser, le lieu de la réunion et les notes que vous souhaitez. Pour cet exemple, nous utiliserons "Réunion du conseil d'administration". Le lieu de la réunion est "nos bureaux" et nous avons ajouté une petite note indiquant qu'il faut consulter l'ordre du jour au préalable.

Planifier des réunions pour une semaine, un mois ou même une équipe entière

Cliquez sur l'étape 2 pour ajouter les options de temps. Pour la réunion du conseil d'administration en février, veillons à ajouter plusieurs options de temps afin que nos participants puissent s'assurer de trouver le meilleur moment. Si vous programmez des réunions sur une période plus longue, vous pouvez simplement inclure toutes les options pour ces réunions ou vacations. Vous pouvez choisir la vue mensuelle pour voir tous les jours du mois, puis ajouter les horaires sur la droite. Si vous choisissez la vue hebdomadaire, vous pouvez ajouter les créneaux horaires directement dans le calendrier.

Au cours de l'étape 3, vous pouvez ajouter des paramètres bonus tels que oui, non, si nécessaire, options limitées ou sondages cachés (si vous souhaitez que vos invités restent anonymes). Il y a également de nouvelles fonctionnalités à explorer. Vous pouvez également voir ici plusieurs options Premium Doodle telles que les dates limites des sondages et les demandes d'informations supplémentaires.

Ajoutez votre nom et votre adresse électronique à la dernière étape (afin que nous puissions vous envoyer votre lien d'administration privé), puis vous pourrez envoyer le programme de la réunion à vos participants. Il leur suffit d'ouvrir votre lien, de choisir l'heure ou les heures qui conviennent à leur emploi du temps. En quelques minutes, vous avez trouvé le meilleur moment pour tout le monde. C'est aussi simple que cela ! Faites-en l'essai dès aujourd'hui.

Comment connecter mon calendrier au générateur d'horaires?

Doodle est également un excellent choix pour les utilisateurs qui utilisent déjà un logiciel de calendrier pour organiser leur vie professionnelle ou personnelle. Doodle prend en charge toutes sortes d'applications de calendrier populaires telles que Google Calendars, Office 365 et Outlook.com. Il est facile d'intégrer votre calendrier de manière transparente pour une productivité accrue et une plus grande transparence lorsque vous essayez d'organiser des réunions. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble votre calendrier connecté à Doodle. Vous verrez tous vos rendez-vous à côté des options de temps proposées par Doodle. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il suffit de choisir "compte" dans le menu en haut de l'écran (lorsque vous êtes connecté), puis de choisir calendriers sur le côté gauche de l'écran. Choisissez le ou les calendriers que vous souhaitez ajouter.

Comment faire passer la planification au niveau supérieur avec Doodle Premium?

Outre le générateur d'agenda en ligne, Doodle propose également une gamme d'autres services et outils pour vous aider à organiser votre vie. Profitez de notre robot Slack, de l'intégration de Zapier et de fonctionnalités Doodle supplémentaires avec Doodle Premium. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et profitez d'une planification simplifiée avec Doodle.