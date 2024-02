Qu’il s’agisse de l’organisation d’un anniversaire, de la suggestion d’une liste de mariage ou des thématiques à aborder lors d’une prochaine réunion d’équipe, l’agenda en ligne Doodle facilite la planification et la gestion d’événements de manière considérable. En utilisant l’agenda gratuit pour PC, vous ne rencontrerez plus aucun souci d’organisation. Synchronisé en temps réel, votre calendrier est constamment à jour et partageable avec les internautes de votre choix. En quelques clics seulement, renseignez les informations d’un événement et diffusez son URL auprès des intéressés pour connaître leurs disponibilités et l’intégrer à votre web agenda.